Robinson Díaz, el actor que superó el maltrato y se convirtió en uno de los grandes de TV colombiana

Proveniente de Envigado, Robinson Díaz es una de las grandes estrellas de la actuación en el país. El sueño que tuvo desde pequeño en el colegio, logró cumplirlo años después al dedicarse a este arte. Creó un grupo de teatro en donde estudiaba y se volvió todo un referente de este mundo. Uno de sus últimos papeles ha sido el del papá de Rigoberto Urán, en la novela de Rigo. Esta producción ha hecho que el paisa reciba un sinfín de elogios y que todos recuerden ese talento que hace mucho no veíamos en televisión.

Y es que, los años pasan, pero esa capacidad para actuar de Robinson Díaz, sigue intacta. Incluso, se podría decir que el tiempo ha hecho que su talento aumente bastante. Sin duda alguna, este antioqueño es uno de los mejores actores y referentes que hay en Colombia, respecto al mundo de la actuación.

La infancia de Robinson Díaz y el nacimiento de un sueño

Lejos de lo que muchos podrían creer, la infancia de Robinson Díaz no es de ensueño. El actor paisa tuvo que pasar por situaciones que afectan de una u otra manera la vida de un pequeño niño. Y es que, hace muy poco tiempo, abrió su corazón para hablar de esta época de su vida. Según reveló en entrevista para el canal en YouTube, Ser o no ser, su niñez no fue nada sencilla. Según contó allí, en su infancia recibió mucho maltrato por parte de su familia. Su padre y su madre lo maltrataban, aunque no los justificó, comentó que ellos también fueron maltratados en algún momento de su vida.

Además, contó que tiempo después cuando entró en un sistema, también recibió maltratos. Esto de hecho, afectó su vida. Sin embargo, nada le ha impedido ser como es. En esta misma entrevista comentó que ya es lo que a los 14 años quería ser. Y es que, si bien su niñez fue dura, fue por esta misma época donde nació ese gran sueño, él que está cumpliendo hoy. Cuando estudiaba en el colegio, decidió crear un grupo de teatro junto a otros amigos y el sueño poco a poco fue tomando más forma.

Robinson Díaz y sus amigos de colegio recrearon varias obras de autores muy conocidos, pero ese sueño no se quedó en el colegio y el actor de la novela de Rigo, buscó ir más allá. Por eso, salió de Medellín directo a Bogotá para especializarse. Entonces, en 1991 se graduó como maestro en Arte Dramático. La vida Díaz en el mundo de la actuación, estaba tomando mucha más forma. A partir de este punto, la vida del paisa dio un salto, su nombre ganó mayor reconocimiento y se convirtió en referente de la actuación en el país.

La carrera del actor de la novela de Rigo

Durante la década de los 90, fueron varios los trabajos que Robinson Díaz realizó para la televisión colombiana como María Bonita, La mujer del presidente, La dama del pantano y muchas más. Sin duda alguna, una de sus mejores décadas, sería entre 2000 y 2010. Durante estos años brilló en producciones como Pecados capitales, La saga negocio de familia y dos de sus papeles estelares fueron al frente de El Cartel y la gran producción Vecinos. Claro que, esta misma producción significó una gran polémica para su vida.

Para ese entonces, todos en el país conocían el nombre de Robinson Díaz. Ya era una de las grandes figuras de la actuación en el país y había mostrado una gran versatilidad para este arte. Posteriormente trabajó para novelas como El señor de los Cielos, Mentiras Perfectas y Tiro de gracia. Sin embargo, el hombre tuvo un gran parón en la televisión. Si bien hizo parte de una que otra película, la televisión quedó a un lado para él. Eso sí, retornó al que fue su primer amor en la actuación, el teatro. Desde hace un buen tiempo el paisa ha estado al frente de algunas obras de gran interés.

Ahora bien, en cuanto a premios, el actor de la novela de Rigo ha conseguido varias nominaciones y galardones desde Premios India Catalina hasta Premios Simón Bolívar. El hombre es un astro que supo cosechar el talento que despertó desde niño. De hecho, hace muy poco tiempo volvió a la televisión donde dejó a más de uno boquiabierto.

Robinson Díaz y su papel en la producción del canal RCN

Si hay una persona que se ha ganado un sinfín de elogios por la novela de Rigo, ese es Robinson Díaz. Este hombre fue el encargado de darle vida al papá del ciclista, Don Rigoberto Urán. Aunque no hizo parte de toda la novela, desde su inicio, verlo de nuevo en la tv, emocionó a muchos. Si bien es cierto que, ya se le notan los años, su talento sigue intacto. Durante varios capítulos, el paisa deslumbró a los televidentes con una magistral interpretación que emocionó a muchos. Tristemente, ya se despidió de la novela, aunque lo hemos visto en uno que otro capítulo como un recuerdo o visión del ciclista.

Lo más curioso del caso es que, el hombre no iba a estar al frente de este papel. Según contó en una entrevista, el canal en un principio le había propuesto el papel de Don Evaristo Rendón. Sin embargo, al ver el personaje de Don Rigoberto, quedó encantado y los planes cambiaron para él. Aunque ya no está en la novela de RCN, su corta aparición fue suficiente para recordarle a los colombianos que él aún está ahí, que aunque los años han pasado, él sigue dedicado a aquel arte que lo enamoró cuando era solo un niño. Sin duda alguna, uno de los grandes del país que ojalá lo podamos ver de nuevo en otra producción.

