Los famosos primos que comparten pantalla en la novela de Rigo

La popular producción del canal RCN está plagada de grandes estrellas de la televisión colombiana. Esta ha sido una de las grandes fortalezas que ha tenido la novela de Rigo. No hay un solo actor o actriz que haga un mal trabajo con su personaje. Todos han logrado destacar y brillar a su manera. En efecto, los protagonistas como: Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñan, Robinson Díaz (que ya casi no lo veremos), Ramiro Meneses, Sandra Reyes, Julián Arango y más, han logrado un mayor reconocimiento. Y es que, dos de estos actores nombrados son primos. Aunque no todos lo sabían, se trata de estas dos estrellas.

Ellos son los dos primos de la novela de Rigo, uno es Julián Arango

Semanas atrás se conoció que en el elenco de la novela de Rigo, se encontraban dos hermanos. Dentro de ellos se encuentra Julián Arango, quien brilla con su papel de antagonista en la producción del canal RCN. Junto a él, está su hermano, Beto Arango, quien cumple con un papel que no es tan influyente en la novela de Rigo. Sin embargo, este no es el único familiar de Julián Arango con el que comparte pantalla. Además de su hermano, en la producción está una persona cercana, una prima del actor. Esta mujer, al igual que él, tiene un papel importante en la historia que también se puede ver por Prime Video.

Se trata de la mismísima Sandra Reyes, quien le da vida a Aracely Urán, la mamá de Rigoberto Urán. Aunque no todos lo saben, la actriz es prima del también famoso Julián Arango. Incluso, el actor ha revelado que en un inició, él la apoyó en gran manera con su carrera como actriz. Fuera de las pantallas, ambos mantienen una muy buena relación. Aunque frente a las cámaras, en la novela de Rigo, se convierten en los más grandes rivales. Sin duda alguna, un dato muy curioso y que recién toma fuerza gracias a la producción del canal RCN. Una familia llena de talento que ha logrado brillar en la televisión colombiana.

