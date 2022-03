Ricardo Montaner intentó conseguir la paz y salió golpeado

"He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente

con mi querido JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón" inició el cantautor en varios trinos que dedicó a ambos artistas después de la tiradera que publicó el puertorriqueño dedicada al colombiano.

A pesar de las insistencias pacíficas, largo hilo de Montaner en su Twitter y toda una carta hacia ambas celebridades, muchos internautas castigaron al argentino por no solo pasar por alto las verdades que dedicó Residente, además de algunos comportamientos y comentarios inadecuados de Balvin a lo largo de su carrera.

Algun día entenderán ,

que no era necesario,

haberse batido a duelo,

haberse acribillado.

Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca,yo pienso que de la abundancia del corazón ,habla la boca”

Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío …

Los quiero

Ricardo

— Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022