Rey Ruiz, el cubano de ‘Yo me llamo’ que rechazó ser galán de telenovela para brillar como salsero

El 'bombón de la salsa' se ha convertido en uno de los jurados de Yo me llamo de esta temporada. Su música lo ha llevado a ser una estrella internacional, reconocida en múltiples países por su increíble música. El músico cubano ha tenido una carrera brillante, envidiable por cualquier otro artista. La vida le puso en la mesa la oportunidad de no ser cantante, pero lo suyo siempre fue la música. Hoy en día, es seguramente uno de los salseros más queridos y reconocidos del mundo.

Quizás no muchos conozcan la historia de Rey Ruiz y cómo fue que salió de Cuba y se convirtió en la estrella que es hoy. Para su fortuna, el trabajo no ha faltado y en un punto de su carrera tuvo la oportunidad de comenzar todo en Miami. Aunque, como en las mejores historias, ha tenido que esforzarse bastante para poder lograrlo. Le contamos cómo es que el nuevo jurado de Yo me llamo se convirtió en el cantante que es hoy en día.

Así fue como arrancó la carrera musical de Rey Ruiz

Curiosamente, la pasión por este arte nació gracias a la música mexicana. Rey Ruiz ha revelado que su padre era muy mexicano, por lo que en su casa solo se escuchaba esta música. Cuenta él que la primera canción que cantó en la televisión cubana fue Gorrioncillo Pecho Amarillo, y tenía solo seis años. Su talento era evidente y le sacó el máximo provecho en la isla. En un inicio, participó en varias fiestas de pueblos y se presentaba en cuanto podía. En las calles, la televisión y donde tuviese la oportunidad de hacerlo. De esta manera se fue abriendo paso y dando a a conocer.

Primera presentación de Rey Ruiz en la televisión cubana.

En su país se preparó y estudió en algunos lugares como el conservatorio de música de La Habana. Participó en una gran variedad de orquestas e incluso hizo parte del prestigioso cabaret Tropicana. Sin embargo, su gran oportunidad de brillar no se dio estando en Cuba. Se dice que con 21 años, tuvo la oportunidad de partir a Estados Unidos. Se estableció, aunque su apariencia logró cautivar a otros públicos. En algún punto, a Rey Ruiz le ofrecieron convertirse en galán de telenovelas mexicanas. Sin embargo, lo del cantante era la música y lo dejó muy en claro en un principio.

Gracias a su talento y preparación, consiguió grandes oportunidades laborales, teniendo que rechazar la televisión. Entonces llegó la década de los 90, una época clave para su carrera. Publicó su primer CD y consiguió premios y ventas de platino. Así mismo, logró títulos que cualquier cantante de salsa querría. Su segundo álbum ve la luz en 1994, el cual fue un total éxito, logrando ventas en platino en varios países. Un momento único para su carrera, con el que consiguió darse a conocer a nivel internacional. El cubano vivía un momento de ensueño.

El éxito del cubano sigue creciendo y se convierte en el nuevo jurado de Yo me llamo

Llega el nuevo siglo y la carrera de Rey Ruiz sigue en ascenso. Sus discos y álbumes siguen teniendo una gran recepción por parte del público. La música siguió siendo parte de su día a día, las giras y conciertos lo llevaron a ser uno de los salseros más famosos del mundo. Aunque no solo tuvo fortuna con la música, pues el artista también encontró el amor. Hoy en día el artista tiene un matrimonio de más de 30 años, con una mujer que se ha convertido en su inspiración. Aunque muchos podrían pensar que tiene una vida de ensueño, la verdad es que ha trabajado arduamente para conseguirlo.

Rey Ruiz y su esposa.

Aunque la música no queda de lado y sigue estando activo, musicalmente hablando. De hecho, en el 2024, lanzó un nuevo disco el cual es muy completo y muy variado. Claro que, Rey ha tenido la oportunidad de brillar nuevamente en la televisión, claro que no como un galán de telenovela. Caracol Televisión, decidió fichar para la temporada de este año al famoso salsero. Un gran esfuerzo del canal para convertirlo en el nuevo jurado de Yo me llamo. Aunque apenas los hemos visto en unos capítulos, el hombre ya se empezó a ganar el corazón de los televidentes.

Su experiencia y carisma han sido claves para que la gente se convenza de que su elección ha sido la correcta. Un hombre sencillo, pero con un talento excepcional, al cual no se le puede reprochar mucho. Sin duda alguna, un hombre digno de admirar y que ahora está brillando en la tv colombiana. Hoy en día, es uno de los salseros más importantes y ahora se suma a la historia del gran programa del reality.

