El BBQ coreano en el norte de Bogotá perfecto para disfrutar preparaciones del país asiático

En los últimos años, la gastronomía asiática, en especial, la coreana ha ganado popularidad gracias al creciente reconocimiento de las series y películas hechas en este continente. En Bogotá, la oferta de restaurantes especializados en este tipo de cocina también han crecido. Sobre la Av. Calle 100, se encuentra Yori, un bbq coreano que atrae con su menú auténtico y su ambiente cálido, convirtiéndose en un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia gastronómica diferente en el norte de Bogotá.

El BBQ coreano es una popular opción gastronómica de Corea del Sur que se caracteriza por la preparación de carnes a la parrilla, generalmente acompañadas de una variedad de guarniciones y salsas. Los comensales pueden disfrutar de una experiencia interactiva al cocinar su propia carne.

El menú incluye una amplia variedad de opciones para todos los gustos. Desde el clásico samgyeopsal (panceta de cerdo) hasta el bulgogi (carne de res marinada), que son acompañados de arroz y lechuga. El sabor es una mezcla de lo dulce, salado y picante característica de la cocina coreana. Allí también se puede probar el tradicional Kimchi que es un plato tradicional coreano de verduras fermentadas, salado, picante y ácido.

En su carta también se destaca el Kimbap, otro plato tradicional que se trata de arroz envuelto en alga marina y relleno de diversos ingredientes.

Lo que distingue a Yori también es su ambiente relajado, sin complicaciones, lo que permite a los comensales disfrutar de una comida deliciosa sin la rigidez de restaurantes más formales. El lugar invita a compartir una comida entre amigos o familiares.

Sus horarios van de lunes a jueves desde las 7:00 a.m. a 2:30 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.; el viernes manejan un horario similar al de entre semana con la diferencia que la atención es hasta las 12:00 a.m. En cuanto a los fines de semana los sábados es de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y domingos de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

