¿Resultó igualito a su compinche James? las razones por las que a Yerry Mina le quedó grande el Everton

El mismo entrenador del club confesó por qué el defensa no ha tenido espacio en el equipo. Además de sus lesiones, parece que no ha puesto de su parte para volver

Desde hace un buen tiempo, Yerry Mina anda desaparecido en Inglaterra. El jugador no ha vuelto a ver la titularidad en el equipo toffee desde enero; y aunque en su último compromiso se mostró seguro en defensa, ya lleva 14 partidos en donde no ha entrado, ni siquiera, como revulsivo. No hay duda que el momento del colombiano es uno de los peores de su carrera y muchos mas, cuando acaban de asegurar que el Everton no quiere renovarle el contrato.

Yerry Mina no continuará en el Everton para la próxima temporada, se irá libre, las lesiones y lo que le costó retomar nivel lo llevaron a no ver minutos con Dyche. Yo sé que Mou gusta de él en su mejor versión, será posible...🐺👀 pic.twitter.com/e2DLw9n5JS — 𝐉 León (@JLeon_SC) April 23, 2023

Fue precisamente por esta situación que el técnico del Everton dio sus apreciaciones sobre el por qué el obelisco no ha tenido minutos en los últimos meses y por qué no seguirá en el club. Sean Dyche aseguró que en el equipo el trabajo en conjunto vale mas que el individual, y debido a eso Yerry Mina no ha logrado ser tan relevante como para merecer la titularidad. El DT inglés aseveró que las capacidades del defensa colombiano no se pueden negar; pero que en este momento hay jugadores con mejor presente que él.

"Creo que Yerry Mina es un buen jugador, no ha jugado mucho, lo cual es parte de mi pensamiento, tienes que estar en forma y tienes que estar activo. Es un jugador muy bueno; pero tenemos otros jugadores muy buenos aquí" fueron las palabras del DT.

Ahora bien, dichas palabras también encendieron los rumores de que Yerry Mina no habría estado muy concentrado en los entrenamientos y que en sus recuperaciones, que han sido bastantes debido a las constantes lesiones, no habría dado el 100% para poder retornar a los terrenos de juego. Es más, parece que esas razones fueron decisivas para que las directivas del Everton decidieran no renovarle el contrato y para que lo dejaran partir en junio.

Ahora, Yerry Mina estudia algunas ofertas que según su representante ya tiene; pero lo único cierto es que, hasta que no firme un nuevo contrato, el colombiano seguirá siendo otra promesa que pintaba para mucho; pero al final resultó siendo una decepción absoluta. Parece que al defensa le quedó grande el fútbol europeo.