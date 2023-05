Además de Patricia Silva, la reconocida Alexandra Restrepo habló de esta difícil situación; aunque ha hecho a muchos felices, no todos entienden su condición

Hace algunas semanas, la humorista Patricia Silva de Sábados Felices, reveló un problema que tuvo hace algunos años. Según contó, sufrió una terrible depresión que incluso la hizo pensar en terminar con su vida debido al dolor que sentía. Sin embargo, finalmente, pudo superar aquella crisis y seguir adelante con su vida. Sin embargo, ella no es la única integrante del programa de Caracol que ha pasado por esta terrible situación, pues Alexandra Restrepo también sufre esta enfermedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por alexarestrepo (@alexarestrepo)

Aunque Alexandra Restrepo ha logrado destacar en la televisión colombiana como una gran actriz y humorista en Sábados Felices, no todo es como parece. Aunque la mujer ha hecho reír a muchos, en el fondo, ella ha atravesado un sin fin de problemas que la llevaron a sufrir de depresión crónica; varias pérdidas en su vida fueron causantes de esto. Desde hace 3 años, la reconocida integrante del programa de Caracol ha sufrido esta terrible enfermedad que ha afectado parte de su vida cotidiana.

La humorista y actriz Alexandra Restrepo, habló sobre la depresión crónica que padece desde hace tres años. Nunca se sabe, detrás de la risa y los personajes que interpreta, existe una profunda tristeza. pic.twitter.com/3rEwg8GYPR — La Red Caracol (@LaRedCaracol) April 29, 2023

Durante las declaraciones que la humorista de Sábados Felices dio para La Red, reveló una situación que muchas personas que padecen la enfermedad, deben atravesar. Y es que, según relata ella, aunque la gente suele decirle que debe animarse y que debe ser feliz con lo que tiene, no es tan fácil. Ante esta situación, Alexandra Restrepo confesó que ella no tiene control de esas emociones, por lo que no es fácil. Sin duda alguna, la mujer que ha trabajado muchos años para Caracol, vive un martirio a causa de esta enfermedad.

