U. Antioquia: ¿rector Arboleda presiona para reelegirse?

¿Está el rector John Jairo Arboleda presionando a docentes y administrativos para aferrarse a la rectoría de la U. Antioquia?

En mi rol como columnista en diferentes portales de opinión he venido analizando el actual proceso de designación rectoral en la Universidad de Antioquia. Este ha sido un proceso particularmente mediático en el cual los principales poderes políticos y económicos de la región han buscado tener incidencia y sobre el cual he recibido una serie de comentarios sobre posibles presiones indebidas por parte del equipo del actual rector, John Jairo Arboleda.

El campus de la Universidad de Antioquia se viene moviendo en medio del que podría ser el proceso de designación rectoral más importante en los últimos años, el que determinará no solo el rumbo del Alma Mater para la próxima década; además, la continuidad de un modelo de gobierno universitario en cabeza del actual rector, John Jairo Arboleda Céspedes.

A diferencia de los otros nueve candidatos, el actual rector tiene “a su favor” el manejo del aparato burocrático de la Universidad, y según varios comentarios que me han llegado con recurrencia en los últimos días (en medio del temor por posibles represalias), me informan que no solo se estaría ejerciendo una supuesta presión indebida al estamento docente y administrativo para garantizar apoyos a esa candidatura, sino para abrirse espacio ante el gobernador Andrés Julián Rendón.

No deja de resultar curioso que el rector John Jairo Arboleda busque ese respaldo (que de entrada le garantizaría apoyos claves en el Consejo Superior Universitario), porque su primera reelección en 2021 fue resultado de su cercanía con el exgobernador Aníbal Gaviria; sin embargo, como “la política es dinámica”, concluida la elección del 27 de octubre de 2023 se acercó al gobernador Rendón vía la comisión de empalme del alcalde Federico Gutiérrez que en la presentación de dicha comisión y con nombre propio no dudó en calificarlo como la representación “de lo que queremos como gobierno” (por lo cual le envié una carta abierta que nunca me respondió).

No me extrañaría que el rector Arboleda, con la intención de asegurarse otro periodo en el cargo, se sacuda de su gavirismo de cuño y se rematricule en las huestes del Centro Democrático.

Ahora bien, esa eventual movida solo es cuestión de pura mecánica política, lo reprochable, y más tratándose de un espacio como la Universidad de Antioquia, es que el rector supuestamente esté echando mano del poder que le otorga su condición de “rector-candidato” para presionar apoyos.

Así me lo han hecho saber (vuelvo a repetir, pidiendo reserva total por temor a represalias), integrantes de la comunidad universitaria que afirman que algunas unidades académicas están siendo presionadas para respaldar esa candidatura y que hasta les están negando recursos si el decano o director no apoya un tercer periodo de Arboleda Céspedes.

Además, parece que los recursos y capacidades administrativas de la Universidad están en función de dinamizar esa campaña. ¿Acaso, eso no es jugar en una condición ventajosa e indebida sobre los otros nueve candidatos?

La Universidad de Antioquia se debe sacudir de ese tipo de prácticas tan propias de la politiquería tradicional y del manejo abusivo del poder. Si el rector busca un tercer periodo, más allá de escudarse en que “la pandemia” no lo dejó hacer muchas cosas, debe hacerlo con propuestas, mostrando resultados y convenciendo con su programa, no valiéndose de un poder que tiene como rector y que sin lugar a dudas sí le otorga cierta ventaja sobre los demás candidatos (algo que a bien se podría regular para los próximos procesos de designación rectoral en aras del equilibrio y la transparencia).

Por lo demás, invito a cualquier integrante de la comunidad universitaria, sea profesor, decano o director, que actualmente esté siendo presionado a que me lo haga saber, garantizo plena reserva y confidencialidad. La comunidad académica debe saber quiénes y de qué forma se están generando esas presiones. En ello, pongo a disposición mi espacio en esta columna.

Tampoco sobra decir que responsabilizo al rector John Jairo Arboleda Céspedes y a su equipo por cualquier represalia laboral (sí, soy profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia) que se tome en las próximas semanas contra mi persona.

*Esta nota se publica con información suministrada por el colaborador ciudadano Fredy Alexander Chaverra Colorado