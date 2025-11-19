Quiénes son los dueños de Multiplaza, el famoso centro comercial de Bogotá que sigue innovando en la ciudad

En 2017, el sector de La Felicidad vio nacer uno de los centros comerciales más importantes de Bogotá. Multiplaza, construido de la mano del Grupo Roble de El Salvador, se alzó como un punto de referencia para miles de habitantes de su zona de influencia. Desde entonces, este complejo se convirtió en un fuerte motor de desarrollo económico y urbanístico en el occidente de la capital. Lo que pocos saben es que detrás de este centro comercial de Bogotá hay grandes empresarios salvadoreños, figuras determinantes en el mundo de los centros comerciales en América Latina. Le contamos quiénes son y qué influencia tienen en este sector.

El Grupo Roble es una compañía salvadoreña perteneciente al poderoso Grupo Poma, fundado en 1962 por Luis Poma, un empresario que revolucionó el desarrollo inmobiliario en Centroamérica con complejos comerciales, oficinas, hoteles y viviendas. Su visión marcó un antes y un después en la región. La expansión del grupo tomó fuerza en la década de los 90, cuando llegaron a países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y, finalmente, Colombia.

Durante esa expansión, el liderazgo lo tomó Ricardo Poma, quien consolidó la llegada de los modelos de complejos comerciales del grupo a distintos países del continente. En Colombia, el sello del conglomerado se hizo visible rápidamente: Grupo Poma está detrás del desarrollo de los hoteles Marriott en Bogotá, a través de su división Real Hotels & Resorts, uno de los brazos más sólidos del grupo.

Tras varios años de inversión y crecimiento, el conglomerado decidió profundizar su presencia en el país. Así, en junio de 2017 tomó vida Multiplaza Bogotá, ubicado en La Felicidad, un sector estratégico por su proyección residencial y empresarial. Además de Grupo Roble, participó como inversionista Inversiones Inmobiliarias Vendôme, una firma colombiana que se sumó al proyecto. Desde su apertura, el centro comercial no solo ganó popularidad: se convirtió en uno de los destinos preferidos del occidente de la ciudad, incluso desplazando a su vecino, El Edén.

Pero la huella salvadoreña va más allá del comercio. Grupo Roble también desarrolló obras como el Bogotá Corporate Center, un complejo de oficinas que reforzó la presencia del conglomerado en el sector inmobiliario nacional. A su vez, Grupo Poma expandió su influencia hacia el financiamiento automotriz, mediante Grupo Autofácil, demostrando que su apuesta por Colombia es integral y de largo plazo.

Multiplaza es solo uno de los hitos visibles de un imperio silencioso que, desde Centroamérica, sigue moldeando parte del desarrollo urbano de Bogotá.

