Colombia, un país machista que insulta a sus magistradas y frena a la parlamentaria más votada de la historia

Los ataques a Cristina Lombana y los obstáculos contra María Fernanda Cabal revelan cómo el poder se reorganiza para silenciar a las mujeres que incomodan

Colombia confirma, una vez más, que este es un país donde, cuando una mujer rompe techos de cristal, el poder se reorganiza para frenarla. Y esta semana lo vimos con una claridad brutal: por un lado, la magistrada Cristina Lombana, insultada y humillada por un ministro que no soporta ser investigado por una mujer.

Pero el caso más escandaloso —el que ya nadie puede esconder— es el que vive la senadora María Fernanda Cabal, la mujer más votada en la historia de Colombia, la senadora con mayor votación que ha tenido el Centro Democrático (más de 200.000 votos), la única figura femenina del país con verdadero peso electoral… y, aun así, la que su propio partido intenta frenar por segunda vez.

No es coincidencia. No es política. Es violencia. Es sesgo. Es machismo disfrazado de procedimiento.

1. Benedetti vs. Lombana: cuando un hombre poderoso no tolera ser investigado por una mujer

Mientras la Corte Suprema hacía su trabajo, el ministro Armando Benedetti decidió hacer lo que suelen hacer los hombres que se creen intocables: atacar a la mujer que les exige rendir cuentas.

A Cristina Lombana —magistrada, alta funcionaria, servidora de la justicia— Benedetti la llamó “loca”, “demente” y “delincuente”. No discutió pruebas. No argumentó. No acudió a los canales institucionales. Simplemente la insultó.

A un magistrado hombre no lo habrían tratado así. Esa reacción no es un exabrupto: es violencia política de género.

Y aunque es grave, no es el caso más profundo de la semana. El más doloroso es el que ocurre dentro de la misma casa que dice defender la democracia, la libertad y la igualdad.

2. El caso Cabal: la parlamentaria más votada en la historia del país y, aun así, la quieren bajar de la carrera

María Fernanda Cabal hizo lo que ningún dirigente político había logrado: ser la mujer con mayor votación en la historia del Congreso de Colombia. Más de 200.000 votos. Más que muchos hombres que hoy reclaman liderazgo.

Ha sido la voz más firme de la derecha, la defensora más coherente de la propiedad privada, la seguridad, la libertad y el orden. Nunca ha ocultado su postura, nunca ha sido tibia y, aun así, ha sido disciplinada y leal al expresidente Uribe, respetuosa de las reglas internas.

¿Su recompensa? Que cuando está a punto de ganar, el partido cambia las reglas.

Pasó en 2021 con la famosa encuesta interna que muchos aún consideran manipulada. Y ocurre de nuevo hoy: primero había encuesta, luego no; primero había mecanismo, luego ninguno; primero había calendario, luego silencio total.

Todo apunta a lo mismo: si Cabal fuera hombre, ya sería la candidata del partido.

3. El Centro Democrático y su doble moral: igualdad para el discurso, desigualdad para las decisiones

El partido que se presenta como guardián de la democracia interna está repitiendo el mismo patrón que critica. Habla de libertades, igualdad y meritocracia, pero bloquea a su mujer más votada justo cuando puede convertirse en candidata presidencial.

Cabal, con más votos que cualquiera de los hombres que hoy piden pista, enfrenta una estructura que parece tener miedo de lo que representa: una mujer con fuerza real, con carácter, con liderazgo y con apoyo popular.

El partido olvida que ella nunca ha traicionado sus principios ni ha desafiado la autoridad de Uribe. Su disciplinada lealtad ha sido incuestionable. Pero esta vez, la traición viene de adentro.

4. Dos mujeres, dos castigos, un mismo país

Cristina Lombana incómoda al poder y la insultan públicamente. María Fernanda Cabal incomoda al poder interno y la invisibilizan, le cambian las reglas, la excluyen del mecanismo.

Es el mismo patrón: cuando una mujer no se arrodilla, el machismo institucional responde con fuerza.

