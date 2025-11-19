Así es la mansión de un millonario en Chía que vale $18 mil millones

En los últimos años, Chía se consolidó como una extensión natural de Bogotá para quienes pueden permitirse vivir rodeados de silencio, jardines impecables y casas que parecen diseñadas para otra escala de vida. La ciudad, que hace décadas era apenas un destino de fin de semana, se transformó en un corredor residencial donde empresarios, celebridades y ejecutivos encontraron un refugio más amplio que cualquier espacio dentro de la capital. Allí, en medio de ese paisaje de conjuntos cerrados y seguridad estricta, se levanta una de las casas más costosas del país, ubicada en San Jacinto, un condominio que funciona casi como un pequeño ecosistema privado donde cada detalle parece calculado para convencer al visitante de que la exclusividad es un valor en sí mismo.

Lea también: La historia detrás de la mansión que arrendó Yeferson Cossio y que le perteneció a un peligroso capo

La casa tiene un precio de venta que ronda los 18 mil millones de pesos y un arriendo mensual cercano a los 50 millones. Son cifras que llaman la atención incluso en un mercado donde los precios suelen elevarse con rapidez. Pero en este caso, el valor no se sostiene en una simple acumulación de metros cuadrados, sino en una mezcla de diseño, tecnología, acabados y servicios que la convierten en una pieza difícil de comparar. Desde el ingreso al conjunto se percibe que no se trata de una vivienda más, y al llegar al lote se vuelve evidente que la propiedad fue concebida para un tipo de usuario que busca algo más que amplitud: busca una experiencia cotidiana que no se parece al día a día de la mayoría.

A primera vista, el diseño exterior rompe con la imagen tradicional de las casas campestres colombianas. No hay techos inclinados ni fachadas en ladrillo a la vista. Lo que predomina es una estructura limpia, moderna, con volúmenes amplios y líneas rectas que juegan con ventanales de doble altura. La arquitectura permite que la luz entre a todas las áreas y que el paisaje, compuesto por jardines que parecen recién instalados sin importar la fecha, se convierta en parte del interior. No es una casa exhibicionista, pero sí una que comunica con claridad la intención de diferenciarse.

En el primer nivel, la sala principal está organizada en torno a un concepto abierto. Los muebles fueron diseñados o seleccionados para que encajaran milimétricamente en el espacio y aportaran una sensación de continuidad. Los materiales, desde las maderas importadas hasta los mármoles utilizados en pisos y superficies, muestran un estándar que pocas residencias del país manejan de forma integral. Esa coherencia en los acabados explica parte del precio, porque cada intervención requirió mano de obra especializada, tiempos prolongados y proveedores que no son precisamente locales.

Hacia un costado aparece el bar, un espacio que se integra con la zona social y que parece pensado para reuniones discretas. No se trata de un bar improvisado, sino de una instalación profesional con cava, sistemas de refrigeración y una barra construida con materiales resistentes y estéticamente precisos. La idea es que quien viva allí tenga la capacidad de recibir a grupos pequeños sin que la dinámica de la casa se altere.

El comedor, separado de la sala por sutiles cambios en la iluminación, tiene vista directa al jardín. Ese jardín fue diseñado por un equipo especializado que incorporó árboles maduros, zonas de sombra y un sistema de riego que funciona de manera automática. Es un espacio que requiere un mantenimiento constante, pero que garantiza que la casa conserve su apariencia impecable con independencia de la temporada.

Desde el primer nivel también se accede al gimnasio privado. Es una sala equipada con máquinas de alta gama, pisos especiales para entrenamiento y sistemas de ventilación que permiten mantener la temperatura sin depender exclusivamente del clima exterior. Es un gimnasio comparable al de un centro especializado, lo que evita la necesidad de desplazamientos diarios y responde a un estilo de vida donde el tiempo es un recurso escaso.

En la misma planta hay un spa y además una zona diseñada como si fuera un hotel de lujo. Incluye sauna, jacuzzi y espacios destinados a masajes o tratamientos personales. La intención es que la experiencia de relajación se pueda dar sin salir de casa. Esto convierte la propiedad en un pequeño complejo autosuficiente donde el residente puede ejercitarse, trabajar, descansar y socializar sin recorrer más que unos cuantos pasos.

Uno de los elementos más llamativos de esta casa es el ascensor interno. un lujo que no es habitual encontrar en casas familiares. pero que fue incorporado como una solución para conectar los diferentes niveles sin depender de escaleras. No se trata de un lujo innecesario, sino de un recurso que aporta comodidad a habitantes de todas las edades y que facilita el desplazamiento con objetos pesados. Su presencia, además, aumenta el valor de la construcción y la diferencia del promedio del mercado.

En el segundo piso se distribuyen las cinco habitaciones. Cada una tiene baño privado, vestier y ventanales que permiten mantener la relación con el entorno. La iluminación natural es parte central del diseño, pero también lo es la privacidad, por lo que las orientaciones fueron estudiadas para evitar miradas externas. La habitación principal incluye un vestier amplio, separado en módulos, y un baño que no desentona con el estilo general: mármol, griferías de alta gama y una ducha cuya dimensión supera la de muchos baños de apartamentos tradicionales.

La cocina, ubicada estratégicamente cerca de la zona social pero con independencia suficiente para que el movimiento interno no afecte a los invitados, está equipada con electrodomésticos de última generación. El uso de materiales resistentes y la distribución del mobiliario facilitan el trabajo del personal de servicio y permiten que el espacio funcione tanto para la vida diaria como para eventos ocasionales.

El conjunto San Jacinto, además, aporta condiciones que incrementan el valor de la casa. Las vías internas, el paisajismo, la seguridad y los servicios complementarios crean un entorno donde la vida transcurre con una sensación permanente de orden. Ese contexto convierte a la propiedad en una opción para quienes buscan una vivienda que ofrezca tranquilidad sin perder cercanía con Bogotá.

El precio, aunque elevado, se sostiene en la suma de factores que van desde la ubicación y el diseño hasta los acabados y los espacios especializados. No es solo una casa amplia; es una estructura pensada para un estilo de vida específico, donde la comodidad y la privacidad se convierten en prioridad. En un mercado donde las propiedades excepcionales son cada vez más demandadas, esta vivienda en Chía se posiciona como una de las más sofisticadas del país, un ejemplo de cómo la arquitectura contemporánea puede integrar funcionalidad y exclusividad en un mismo lugar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.