Cuáles son las dos ciudades colombianas que se metieron entre las más atractivas del mundo

Colombia sigue brillando: dos de sus ciudades entraron al listado de las más atractivas del planeta, le contamos cuáles son

Parece que Colombia no deja de brillar a nivel regional e internacional. En materia gastronómica, ya es habitual ver restaurantes y platos típicos aparecer en prestigiosos listados. Incluso en ámbitos más amplios, como los premios otorgados a centros comerciales o experiencias turísticas, el país logra hacerse notar. Pero no son solo los sabores ni las infraestructuras: también las ciudades colombianas se están abriendo camino en importantes rankings globales. De hecho, dos ciudades colombianas lograron entrar en la lista de las más atractivas del mundo, un verdadero logro que continúa dándole visibilidad internacional a Colombia y fortaleciendo su potencial turístico.

Estas fueron las dos ciudades colombianas que hacen parte de las más atractivas

La información fue revelada en el nuevo listado global World’s Best Cities 2026, elaborado por la firma de consultoría internacional Resonance Consultancy junto a la firma de investigación de mercado Ipsos. En esta edición, varias ciudades latinoamericanas destacaron por su oferta cultural, proyección internacional, innovación y calidad de vida. Lo más relevante para el país es que dos ciudades colombianas lograron posicionarse en este ranking mundial.

Bogotá

Las métricas se sustentan en el Place Power Score, un sistema que evalúa habitabilidad, atractivo y prosperidad. Bajo estos criterios, Bogotá y Medellín lograron ubicarse en el listado. La capital del país ocupó el puesto 51, gracias a su infraestructura urbana, su creciente escena cultural y su papel como una metrópoli que evoluciona en movilidad, gastronomía, entretenimiento y oferta educativa. Sin embargo, su aparición no se limita solo a estos factores.

En cuanto a Medellín, la ciudad se ubicó en el puesto 76, siendo reconocida por su sistema de transporte público —un referente en la región—, su sólido ecosistema tecnológico y su notable transformación social durante las últimas décadas. Este nuevo reconocimiento demuestra que ambas urbes continúan dando de qué hablar internacionalmente y reforzando la imagen de un país capaz de competir con grandes ciudades de la región como Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile.

Este nuevo listado confirma que Colombia sigue sobresaliendo y fortaleciéndose como un destino atractivo para visitantes y locales. Habrá que ver qué otros rankings continúan destacando al país en los próximos meses, pues todo indica que su proyección internacional no hará más que crecer.

