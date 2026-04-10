- ¿Quiénes son los dueños de las encuestadoras cuyos resultados pesan en la decisión de por quién votar en Colombia?

Dos firmas extranjeras y cinco nacionales que llevan décadas en la medición electoral son nuevamente protagonistas en las elecciones presidenciales de 2026

En las elecciones presidenciales 2026 entró a jugar una nueva encuestadora, que estaba inscrita con anterioridad en el Consejo Nacional Electoral: la brasileña Atlas Intel. Fue fundada por los consultores Andrei Roman y Thiago Costa y que han sido innovadores en las herramientas que utilizan para realizar las muestras estadísticas que permiten la proyección de los resultados.

Según el portal Atlas Intel combinan métodos cuantitativos y experimentales avanzados en análisis de negocios con tecnologías de big data para proporcionar información sólida, basada en metodologías científicas probadas. Realiza tanto estudios de mercado como análisis política en su país, pero también en Europa, Estados Unidos y América Latina donde fue asertiva con el hundimiento del Plebiscito constitucional de chile; vaticinó el triunfo de Javier Milei en Argentina y antició que la comunista Jeannette Jara ganaría en la primera vuelta. Sin embargo se equivocaron en Bolivia donde colocaban como un gran derrotado a Rodrigo Paz, de la centro derecha, quien resultó vencedor en la segunda vuelta.

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En Colombia aterrizó de la mano del Grupo Semana y había sido la escogida por el Centro Democrático para escoger al candidato presidencial del partido pero los cuestionamientos de Miguel Uribe Londoño la llevaron a hacerse a un lado.

Otra encuestadora extranjera y nueva en el país, es la española GAD3 que realiza las mediciones para el grupo de medios RCN de los Ardila. Fundada por Narciso Michavila, sociólogo de profesión con experticia en análisis electorales y estudios de opinión pública, Tiene oficinas en Madrid y Bogotá Ha estado presente en procesos electorales de más de 25 países.

Acertó en las consultas del pasado 8 de marzo, cuando anticipó que la Gran Consulta que terminó ganando Paloma Valencia sería la más votada con un 70%. Al final la votación fue de un 80%.

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Las firmas nacionales viejas conocidas en el país

El Centro Nacional de Consultoría (CNC), fue fundada por Carlos Lemoine Amaya, un ingeniero civil y matemático, veterano en el mundo de las encuestas con más de 45 años de experiencia y las riendas de la empresa las tomó su hijo Carlos aunque, el fundador sigue siendo asesor.

Es la firma que realiza las encuestas que publica la revista Cambio pero también al gobierno. En el 2022, recién llegado a la Presidencia, la Casa de Nariño contrató al Centro Nacional de Consultoría para realizar encuestas de seguimiento a las acciones de gobierno. A través del Departamento administrativo de presidencia entonces en cabeza de Laura Sarabia le hizo un contrato por $ 343 millones para realizar 6000 encuestas en el último trimestre del 2022.

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Invamer Gallup fue fundada por Hernán De La Cuesta en Medellin.. En 1985 el fundador le propuso a su sobrino Jorge Londoño de la Cuesta, que tomara las riendas de la y asi lo hizo de manera personal hasta el 2016 cuando dio un paso al costado para asumir la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín, en la primera Alcaldía de Federico Gutiérrez.

Estaba en el cargo tuvo que afrontar la crisis de Hidroituango y sin embargo recuerda su trabajo en EPM como el gran momento de su vida profesional. Dejó el mundo de las encuestas y regresó al sector privado y el año pasado fue nombrado gerente de Odinsa-Aguas una empresa filial del Grupo Argos. A raíz de su retiro, desde hace una década, el gerente es Martín Orozco desde 2016.

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Guarumo, la empresa de encuestas que aparecen en el periódico El Tiempo fue fundada junto a otros tres socios –Alejandro Pinzon y Julian Villarreal- por Victor Muñoz Rodríguez, una vez dejó de trabajar en Carvajal Tecnologia.

Hizo un paréntesis mientras trabajó en el gobierno de Iván Duque en el que se convirtió en un funcionario influyente como Consejero para la Innovación y la teconologia en la Casa de Nariño y en la recta final d el gobierno pasó a ser el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Una vez se retiró del gobierno regresó a Guarumo del cual es su vocero especialmente a través de la red X.

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Datexco nació en 1997 con El Tiempo para crear el Opinómetro, un producto que después fue contratado por la F.M y la W. Desde el 2003 se le conoce con su nombre actual, Datexco. Debutó en elecciones presidenciales en las del 2008 cuando le atinó a la victoria de Andrés Pastrana contra el liberal Horacio Serpa.

En el 2016 la firma le salió al paso a una acusación surgida en el 2011 donde afirmaban que habían inventado 70 encuestas para el Opinómetro. Hoy la encuesta sigue aún funcionando de la mano de César Valderrama, pero ya no es la líder entre los medios de comunicación como sucedía en el pasado y no ha sido contratada para realizar las grandes encuestas desde 2018.

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Finalmente, Cifras y conceptos, fue fundada por el economista por Cásar Caballero, politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana– conoce bien el mundo de la política y la opinión pública en el que ha trabajado desde hace 35 años. Posicionó el Panel de opinión como un producto que publica anualmente y que es el gran medidor del comportamiento de los grupos de opinión.

Caballero no realiza mediciones convencionales y prefiere los estudios innovadores más cualitativos que cuantitativos y opera más como una consultora independiente.















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