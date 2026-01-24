Los colombianos se inclinan más hacia la tendencia de derecha aunque aparezca Iván Cepeda liderando las encuestas

El senador de izquierda Iván Cepeda lidera la última encuesta de Guarumo Ecoanalítica, que incluimos a continuación. Supera a los casi 30 candidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño en este 2026. El candidato del Pacto Histórico, quien ha sido aliado legislativo del presidente Gustavo Petro, marca un 33,6% de favorabilidad.

Le sigue el abogado Abelardo de la Espriella como un outsider de derecha que, con su movimiento Firmes por Colombia, logró recoger más de 5 millones de firmas para respaldar su candidatura, que ha aparecido como una novedad en el tablero político. Marca un 18,2%, en el que aparece frenada la tendencia de crecimiento en la opinión que había mostrado en las dos encuestas anteriores.

La variable de la Gran Consulta de tendencia centro derecha, que reúne a 9 candidatos, es una variable nueva en esta encuesta, y cobra especial relevancia con la llegada de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien entró al grupo el pasado 22 de diciembre. Se perfila como ganadora por su trayectoria como senadora, cobijada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es la única que cuenta con una estructura de partido, al igual que Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo. Paloma Valencia, quien lleva menos de un mes en campaña al lado de Uribe, alcanza un 22,1%, seguida por la periodista Vicky Dávila, quien renunció a la dirección de la revista Semana para lanzarse a la política, con un 15,3%, seguidas por Juan Manuel Galán (13,8%) y el exalcalde Enrique Peñalosa (11,1%). El 8 de marzo se definirá quién es el ganador de esta consulta, que cobra relevancia porque entra a jugar en el espectro de la derecha junto a Abelardo de la Espriella.

La opción de centro, que se colaría en medio de la polarización entre izquierda y derecha, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo ha ido perdiendo peso en este gran abanico de candidatos. No quiso entrar a formar parte de la Gran Consulta, donde parecería haber podido tener una posición ganadora, y prefirió correr solo respaldado por el Partido Dignidad y Compromiso, una decisión que parece no estarle favoreciendo. En esta encuesta aparece muy por debajo, con un 3,9%, cuando en otros momentos estuvo cerca de los dos dígitos, perfilándose como alternativa a la polarización.

Difícilmente Iván Cepeda, quien viene de una militancia de izquierda de toda una vida como senador del Polo Democrático, hijo de uno de los grandes dirigentes del Partido Comunista, asesinado cuando se desempeñaba como senador de la Unión Patriótica, puede sumar muchos votos más allá de la militancia disciplinada que históricamente ha marcado ese 30% – 35%, el mismo con el que Gustavo Petro logró la Alcaldía de Bogotá. Distinta fue la realidad política que se construyó con el Pacto Histórico y la candidatura de Petro, que logró armar una coalición amplia con sectores del liberalismo y del Partido de la U, como fue el caso de Roy Barreras y Armando Benedetti, figuras clave en las elecciones de 2022.

Con Iván Cepeda la situación es distinta y, por ello, ese porcentaje no le alcanzaría para ganar la Presidencia, mientras que por el lado de la derecha y la centro derecha el espectro es más amplio y podría superar los votos de la izquierda, cuyo techo se mantiene alrededor del 35%.

