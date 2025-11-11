Dos elecciones claves en las que la encuestadora Atlas Intel acertó y que las peleas del Centro Democrático la sacaron  

La empresa brasileña elegida por la colectividad para definir el candidato presidencial anticipó el triunfo de Milei y el fracaso de Boric con la constitución

Atlas Intel, la reconocida empresa de investigación de mercados por la precisión de sus encuestas políticas, declinó ser la encuestadora del Centro Democrático para elegir un candidato presidencial único para las elecciones de 2026, luego del cuestionamiento realizado por Miguel Uribe Londoño que generó una gran controversia al interior del partido

En Estados Unidos, Atlas Intel es considerada como una de las mejores encuestadoras, fue la más precisa en sus las elecciones presidenciales de 2020.

En Latinoamérica predijo el triunfo de Javier Milei en Argentina, predijeron correctamente el rechazo del referéndum constitucional chileno de 2022, fue la encuestadora más precisa en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022; este año anticipó correctamente el resultado de las elecciones legislativas en Argentina, y los resultados de la 2ª vuelta de la elección presidencial de Ecuador.

Atlas Intel es una empresa de investigación de mercados e inteligencia de datos con sede principal en Brasil. Fundada en 2016 en Brasil por dos graduados de doctorado de la Universidad de Harvard, Andrei Roman (CEO) y Thiago Costa, la firma realiza encuestas públicas y privadas en Sudamérica, Norteamérica, Europa y África. En Colombia, está registrada ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia desde 2022, año en que participó por primera vez en las elecciones presidenciales.

Metodología propia de Atlas Intel

La compañía utiliza Atlas Tracking Pro, una metodología propia de encuestas en línea con reclutamiento digital aleatório, postestratificación y validación de la muestra para ofrecer pronósticos políticos y económicos. El sistema realiza un reclutando participantes en línea mediante segmentación por navegación web geolocalizada; posteriormente utiliza software propio para identificar y corregir el sesgo de no respuesta; y por último realiza un proceso de postestratificando a los datos según variables como género, edad e ingresos para garantizar una muestra representativa antes de publicar sus estimaciones.

Atlas Intel se ha asociado con Bloomberg News para desarrollar el Latam Pulse,

un estudio mensual sobre los índices de aprobación gubernamental y temas de debate político en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México).

Conflicto en el Centro Democrático y retiro de Atlas Intel

La encuestadora declinó ser la firma seleccionada por el Centro Democrático para elegir a su candidato presidencial único para 2026, luego de que Miguel Uribe Londoño sugiriera que la firma brasileña podría favorecer a la senadora María Fernanda Cabal. Uribe Londoño indicó que Atlas Intel ya había trabajado con empresarios colombianos y tenía resultados que la ubicaban en primer lugar. Esto implica un posible conflicto de intereses.

Ante la situación, Atlas Intel retiró sus servicios, argumentando haber detectado riesgos reputacionales. Este retiro complica la selección del candidato del Centro Democrático, que planeaba tener el resultado para antes del 8 de diciembre y que venía trabajando con la empresa hace un año, esperando solo contratar una segunda encuestadora para la verificación de datos.

La exigencia de Uribe Londoño de que se use un sistema presencial en hogares, auditable y publicable, complica aún más la situación debido a las complicaciones de este tipo de encuestas como son el alto costo operativo, el largo tiempo de duración y los problemas potenciales en la calidad de los datos.

