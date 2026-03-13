- Muy complicada la sucesión presidencial

VIDEO. Puntos de vista.Las elecciones del domingo la ganó el Pacto Histórico, que obtuvo el mayor número de senadores, 25. El Centro Democrático aumentó el número de senadores y quedó en 17. La encuesta la ganó Paloma Valencia con los votos de Uribe en 3.200.000.Luego optó por la fórmula presidencial muy disputada con eh Oviedo. No sé qué tantos votos le pueda llevar. Ella cree que le va a trasladar 1200 000 que tiene. No, no estoy tan seguro de eso. No creo que haya sido la mejor opción.

En realidad le puso a ayudarle el brazo de que había que ir al centro y de que había que apoyar exigencias que desde el punto de vista del uribismo son absurdas. Hubo una encuesta que salió hoy de Semana, no sé qué tan cierta sea, pero sigue punteando Cepeda con el 38 y de segundo el Tigre con el 17 o el 18. Paloma ya sube al 17. Veo que la cosa no está fácil. Así lo dije en una entrevista por televisión. Tengo un temor y lo confieso que de pronto se pegan en la primera vuelta por estar divididos.

No está fácil el asunto. Petro cada vez más soberbio. Se burla, en su cara de Trump. Con todo el servicio de inteligencia que tiene le creyeron que él iba a atacar el narcotráfico, que lo va a atacar, no lo ataca, y que iba a atacar la guerrilla, ha atacado algo, pero tampoco a fondo.

Muy complicada la situación de la sucesión presidencial, porque si queda Cepeda estataliza la economía, hace un capitalismo de estado, Empieza la reforma agraria. es que la reforma realidad tiene más de 60 70 años de haberse formulado. Claudia López tuvo que escoger de fórmula presidencial un señor que no lo conocen ni en la casa y Fajardo en su narcisismo queda en la pata de la cama a Santos y no logra nada, que ese señor no va a obtener una votación. muy significativa.

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