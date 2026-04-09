- A punto de cerrarse licitación de $ 6.2 para montar sistema antidrones en Colombia, dos empresas turcas pisan duro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, evalúa 74 propuestas de 20 países; pican en punta 2 de Turquía y una de EE. UU. y la sueca de los Gripen, por su trayectoria

Los reportes hablan de que antes del bombazo, lo primero que se escucha es un zumbido, algo sutil, después es todo caos y destrucción. Así pasó con el ataque al grupo de soldados pertenecientes al Batallón de Despliegue Rápido No. 9 en Tibú, Norte de Santander, ocurrido en la noche del pasado 16 de enero de 2026 en la vereda Palmeras. El ataque con drones cobró la vida del soldado Juan Esteban González Sánchez. Los soldados no tuvieron tiempo de reaccionar, todo pasó en un parpadeo.

Los reportes hablan de que este tipo de operaciones no solo son usadas por grupos guerrilleros, también se presume que El Clan del Golfo cuenta con su flota de drones destinada a este fin.

Según las Fuerzas Armadas, durante 2025 se reportaron 228 ataques de este tipo en el país, atribuidos en su mayoría al ELN y a las disidencias de las FARC, y según una nota de Blu Radio, en los dos primeros meses de 2026 ya se habían registrado 25 ataques con drones cargados de explosivos. La situación se ha vuelto insostenible y por eso el gobierno busca soluciones desde hace meses.

La respuesta del gobierno nacional ha sido lanzar el Proyecto Escudo Nacional Antidrones. En palabras del presidente Gustavo Petro: “Si se quiere ganar la guerra, un pelotón no va a salir a atacar si no tiene antidrones, porque va derechito a la muerte. Todo pelotón que salga hacia las zonas de conflicto y patrulle tiene que tener antidrones y buenos medios de comunicación y buenas botas”.

En consecuencia, el alto gobierno y el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Arnulfo Sánchez, han dispuesto hacer una inversión de 13 billones de pesos que permita proteger a los soldados colombianos y permita neutralizar las emboscadas con drones y para ello abrieron, empezando el año, una licitación pública el pasado 16 de enero.

Los drones son una de las herramientas más letales y pedidas en las guerras modernas, por ejemplo, en Ucrania para 2025-2026 el bando Ucranio reportó producir más de 4 millones de drones anuales

Los drones son en este momento el arma de ataque más popular y son muchos los países que las están produciendo. No es casual que hayan llovido las empresas que mostraron interés el negocio: 74 empresas de 20 países quieren participar.

Los oferentes que suenan más

El Ministerio de Defensa Nacional recibió propuestas de Estados Unidos, Turquía, Corea del Sur, Alemania, España, Finlandia, China y Australia, entre otros países. Las propuestas vinieron de empresas como MKE Corporation, Baykar, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Indra, Saab, Bharat Electronics, Anduril y Motorala.

Para nadie es un secreto el interés con que el Ministerio de Defensa está viendo la participación de Turquía en la licitación de los drones, y es que este país ha desarrollado una fuerte industria armamentista.

En la Conferencia Internacional de Defensa Marítima que se realizó en Doha del 19 al 22 de enero de 2026, el ministro Sánchez firmó un memorando junto con el secretario de Industrias de Defensa de Turquía, Haluk Görgün.

En el documento se lee: “Las entidades podrán celebrar directamente los contratos o acuerdos de voluntades específicos que sean necesarios, de conformidad con la legislación vigente para materializar el Memorando de Entendimiento”.

Precisamente, a la licitación han llegado dos ofertas turcas, una de ellas pública, del propio Ministerio de Defensa de ese país, a través de MKE Corporation. Su gerente es Yaşar Güler y la propuesta para la licitación en Colombia es el Sistema Antidrón Tolga MKE, una herramienta móvil y versátil que puede detener varios tipos de drones. A diferencia de otros sistemas que solo bloquean la señal del dron, impidiendo su funcionamiento, el Tolga MKE puede disparar y eliminar en minutos varios enjambres de drones a la vez. Por esto puede resultar atractiva.

El dron Bayraktar TB2 fue usado en los conflictos de Siria e Irak. Por su utilidad el gobierno colombiano tiene interés en conseguir varios modelos

La empresa privada turca Baykar, una organización que está bajo las órdenes de Haluk Bayraktar también ofertó. Es una compañía muy cotizada que, si bien vende varios tipos de armamentos, se especializa en la fabricación en drones con tecnología de vanguardia.

Uno de sus productos más populares de Baykar es el dron Bayraktar TB2. Los ejércitos de Ucrania, Nagorno-Karabaj y Libia, se han mostrado encantados con un dron que puede ser autónomo por 24 horas y que se convierte en la pesadilla de tanques y otros equipos blindados. Para la licitación en Colombia Baykar ha ofrecido sistemas que bloqueen la señal de los drones.

Los gringos no se quedan atrás con su fábrica antidrones

Un competidor importante en la licitación es Lockheed Martin, de los Estados Unidos, que tiene como presidente corporativo a James D. Taiclet. Han presentado el sistema Sanctum, que fue diseñado para detectar, rastrear y neutralizar varios modelos de drones. Se trata de un sistema que tiene la capacidad de integrarse con otras herramientas de guerra, dándoles una ventaja a los ejércitos que lo tienen.

Anduril, otra empresa norteamericana gerenciada por Brian Schimpf, presentó un sistema capaz de neutralizar enjambres de drones en minutos. Dentro de la lista de oferentes, aparecen otros proveedores reconocidos por el Ejército colombiano.

En el Ejercito ya existen equipos antidrones, que bloquean la señal y rompen el control del dron y su piloto

Crédito: Gobernación de Sucre

Los suecos no se quieren quedar solo con los Grippens, van también tras los drones

La empresa estatal sueca Saab ya se quedó con la licitación de los aviones que sustituyen a los Kaffir y Colombia le desembolsará 16,5 billones de pesos para comprar 17 aviones de combate Grippen que reemplazaron los aviones restantes de la flotilla de aviones Kfir. El CEO Michael Johansson, que estuvo en Colombia, no quiere quedarse con esté único contrato.

Saab presentó una propuesta de su sistema antidrones Loke. A diferencia de otras opciones, esta ya está disponible en el mercado y es una herramienta relativamente fácil de armar, económica de construir y eficiente a la hora de eliminar uno o varios drones con explosivos.

Estas 5 empresas son algunas de las que están en la carrera por la billonaria licitación de 6,3 billones de pesos que tiene los ojos de todos los organismos de control encima y es una prueba de fuego para el ministro Pedro Sánchez, quien lidera un trabajo contra reloj, porque el nombre del escogido debe conocerse el próximo mes de mayo.

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