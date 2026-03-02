- La clase media, la gran damnificada de Petro, escogerá el próximo presidente

Ella ha visto deteriorase su seguridad, perder un buen servicio de salud, se quedó sin poder adquirir vivienda y financiar los estudios superiores de sus hijos

Paniqueado. Así quedó medio país al conocer la encuesta realizada por la firma Invamer, en la que el candidato del petrismo, Iván Cepeda, toma una ventaja muy importante en la intención de voto de los colombianos.

Según Invamer, mientras en la anterior medición, realizada en noviembre pasado el 31,9% afirmó su intención de votar por Cepeda, en la más reciente encuesta ese porcentaje subió al 37,1%.

El segundo lugar lo sigue ocupando Abelardo de La Espriella, pero, de acuerdo con esta investigación, el “tigre” parece haberse estancado porque prácticamente obtuvo la misma intención de voto que hace tres meses.

La mayor sorpresa la dio Claudia López, quien sin una razón aparente se trepó al tercer lugar, con el 10% de la intención de voto.

La primera reacción de muchos de los que conocieron la encuesta fue descalificarla, afirmando que estaba amañada y que había sido financiada, clandestinamente, por el gobierno.

Entiendo la preocupación de muchos con los resultados de esta medición, pero no podemos matar al mensajero. Me explico: Invamer no es una firma de garaje. Al contrario, es una de las empresas de investigación de mercado del país, con más de medio siglo de trayectoria.

Y por el lado de la financiación, es claro que el grupo Santo Domingo, propietario de Caracol TV y de Blu Radio, no se va a prestar para poner sus marcas como calanchín del gobierno.

O sea que descartemos que le encuesta haya sido amañada. Puede que haya tenido fallas y que la intención de voto hacia Cepeda así como la aprobación de la tarea de Petro, que llegó al 49%, sean exageradas.

Lo reflejado por Invamer coincide más o menos con la realidad. En este momento quien lidera la intención de voto para la Presidencia es Iván Cepeda y la aprobación de Petro ha crecido.

Ambos fenómenos tienen unas causas directas: primero, el estrafalario aumento del salario mínimo decretado por el gobierno. No olvidemos que dos millones y medio de colombianos devengan ese salario.

Sin duda, todos ellos quedaron muy agradecidos con Petro por tan generoso aumento. A ellos les importan un pito las consecuencias que a mediano y largo plazo pueda tener ese incremento: pérdida de empleos formales, mayor inflación, quiebra de pequeñas y medianas empresas, etc.

Lo que les interesa es que ahora les entran a sus bolsillos alrededor de 300.000 pesos más de lo que le entraba hasta diciembre pasado.

Otro factor que ha hecho subir el favoritismo de Cepeda y la aprobación de Petro son los 600.000 contratos de Prestación de Servicios suscritos por el gobierno. Son 600.000 personas, con familia, que no solo votarán por el petrismo sino que además tendrán que conseguir votos para el Pacto Histórico.

Pero el hecho de que Cepeda esté en la cúspide de las preferencias no significa que esté elegido. Falta mucha agua por correr para la primera vuelta presidencial y de aquí a allá las cosas, de seguro, van a cambiar.

Lo primero que va alterar el panorama son las consultas del 8 de marzo. La que de seguro saldrá más fortalecida de esas consultas será Paloma Valencia, quien, de acuerdo con la misma encuesta, obtendría el 41% de los votos por la consulta de la Centro Derecha, cuadruplicando la votación de Juan Manuel Galán, quien llegaría apenas al 12% de la votación. Una tunda.

Si Paloma obtiene el 41% de la votación de esa consulta podría sumar 1.640.000 votos, es decir 150.000 más que los que obtuvo Cepeda en la consulta de noviembre. Eso, sin duda dispararía a la candidata del Centro Democrático.

Y es previsible que, para segunda vuelta, o antes de ella, Paloma una fuerzas con Abelardo de La Espriella lo que constituiría una fórmula muy poderosa.

Según Invamer, el ganador de la consulta de la izquierda será Daniel Quintero, quien barrería al que más ha sonado y más ha invertido en esa consulta que es Roy Barreras. No me extraña de Quintero barra a Roy el domingo, porque es mucho mejor candidato: es joven, bien plantado, tiene un discurso fresco e irreverente. (Su gran lunar son los escándalos de corrupción registrados cuando fue mandatario de los paisas).

Mientras que Roy ha construido su carrera a punta codazos, traiciones, trapisondas, cambios de chaqueta, clientelismo, con lo cual se ha ganado el desprecio de buena parte del electorado.

Habrá que ver qué pasa con Quintero, pero no me extrañaría que terminara de fórmula presidencial de Cepeda, aunque la izquierda radical que respalda a ese candidato, considera que el exalcalde de Medellín no es lo suficientemente zurdo como para ser merecedor de ese honor.

Yo sigo creyendo que Cepeda es muy mal candidato y que solo tiene el respaldo de la izquierda, que es la tercera parte del electorado

Porcentaje que le sirve para llegar a la segunda vuelta, pero no le alcanza para ser presidente.

Sinceramente no veo cómo va a hacer este émulo de Stalin para seducir a los votantes de centro y a la clase media, que ha sido la más golpeada por este gobierno.

Si, aunque ud. no lo crea los grandes damnificados de Petro no son los ricos, que han mantenido y hasta aumentado sus fortunas. Es la clase media, que ha visto como su seguridad se deteriora dramáticamente, que ha perdido su acceso a un buen servicio de salud, que se quedó sin la posibilidad de adquirir vivienda y de financiar los estudios superiores de sus hijos, por cuenta de las políticas erráticas de este gobierno.

Esa clase media, que representa un voto independiente, va a ser la clave para la elección del próximo presidente. Y no creo que tenga muchas ganas de votar por el candidato de su verdugo.

Coincido con el pronóstico del excongresista y analista político Ramiro Varela: aquí va a pasar lo mismo que ocurrió en Chile: la primera vuelta la va a ganar el candidato de la izquierda, pero en la segunda y definitiva van a triunfar los damnificados del petrismo.

