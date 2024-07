¿Quiénes son José Matera, Boney M, Gaby y las otras estrellas que se presentarán en el Movistar Arena?

.Publicidad.

Imagínese tener a muchos intérpretes de las canciones que escuchó en su juventud, que todavía suenan en la miniteca de algún primito o que pusieron en la hora loca de su matrimonio; si es que ese es el caso. Más o menos así será el concierto Aniversario Full 80's que se realizará este fin de semana en en el Movistar Arena de la capital.

El evento que promete tener más de diez artistas en tarima ha anunciado recordadas figuras que brillaron en los últimos años del anterior milenio como: Jose Matera Ex vocalista “Los de Adentro”, Black Box, Boney M Brad Vee´s Experience, 20 Fingers (en compañía de Nyah Jewel), Charly Sosa (exintegrante de Chocolate), Azul Azul, La Factoria, Aldo Ranks, Jimmy Bad Boy, Gaby, C+C Music Factory, Compañía Ilimitada y Danny Marín.

..Publicidad..

Para este evento habrá disponibilidad de boletería desde los $ 10.000 siendo 300.000 el valor de la entrada más costosa. También se venderán palcos para diez personas que arrancan en los $ 2.500.000.

...Publicidad...

| Lea más: Los poderosos dueños del Movistar Arena que quieren levantar con ...

....Publicidad....

¿Cuáles son las canciones que han hecho famosos a los artistas que se presentarán este fin de semana en el Movistar Arena?

La Factoría es una banda de música urbana panameña que fue muy famosa a comienzos del nuevo milenio, unos años antes de la llegada al reggaetón. Interpretaban lo que entonces se conocía en Panamá como reggae en español y en particular una variable que se llamaba el 110, que hacía referencia a la velocidad promedio de las canciones. "Todavía", "Perdóname" y "Moriré", son algunos de sus más grandes éxitos.

Al cantante José Matera se le recuerda por su banda Los De Adentro, agrupación que en los últimos meses se ha estado presentando en vivo en eventos en distintas partes del país. "Una canción", "Nubes negras" y "No más", son algunas de las canciones más recordadas de su etapa como cantante de la banda. La otra representación rock de la jornada estará a cargo de Compañía Ilimitada, recordadas por temas como "Siloé" y "La calle".

Boney M. es una agrupación formada en 1974 por un productor alemán llamado Frank Farian, que en los años siguientes brillo con canciones como "Rasputin", "Daddy cool" y "Rivers of Babylon". No es la banda original, pero sí conserva algunos de sus integrantes como Mr. Dazz.

En el evento también estará el verdadero creador del famoso "Meneito", el artista urbano panameño Gaby que fue fundamental para el surgimiento de este tipo de canciones con influencia jamaiquina que se hicieron en el país.

Otro artista de la época que lo acompañará es Aldo Ranks, recordado por los clásicos de Cuentos de la Cripta como "Asesina", "Mueve mami" y "Celebrando". Así como por haber acompañado a Karol G en "Watati", la banda sonora de la película Barbie.

El electropop lo pondrán C+C Music Factory, Black Box y 20 Fingers; en este momento de la velada seguramente sonarán clásicos como "Everybody dance now", "Ride on time" y "Fat boy" (original de Max A Million). Todas canciones que el lector tal vez no recuerde por su nombre, pero sí por su melodía.

Y la cuota quedará completa con canciones como "Bailando" de Jimmy Bad Boy, "Mayonesa" de Charlie Sosa de Chocolate, "La bomba" de Azul Azul y con las canciones de Danny Marín quien estará colocándole el toque pachanguero a la velada.