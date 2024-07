Un ingeniero eléctrico santandereano tendrá que ponerle orden a las tarifas de energía desde la Creg

.Publicidad.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha sido una de las entidades con mayor turbulencia durante este gobierno. A la falta de celeridad del presidente Gustavo Petro a la hora de nombrar comisionados expertos que puedan decidir sobre los servicios públicos y las tarifas de energía en el país se le sumó la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Omar Prías, una excepción a la regla de lo que ha sido el manejo de la Creg en estos dos años y que, además, fungía como el director de la entidad.

El alto tribunal consideró que Prías, si bien cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, no es suficiente como para ser experto de la Creg. Esto volvió a dejar en ceros a la entidad que, como ya había pasado durante el gobierno, se quedaba sin ningún comisionado en propiedad y sin quorum para poder sesionar. Todo en medio de una coyuntura en la que las tarifas de energía en el país son tema constante de conversación.

Días antes de la salida de Prías se había anunciado la llegada del santandereano Baisser Antonio Jiménez a la entidad, quien llevaba meses en calidad de encargado. No obstante, aún no se había posesionado, pero ante la situación no solo tuvieron que acelerar su posesión, sino que la mejor solución que encontró el Presidente fue designarlo a él como director. Llega con la experiencia de haber sido asesor del Ministerio de Minas y Energía con Andrés Camacho en la cartera y director técnico de gestión de energía eléctrica de la Superintendencia de Servicios Públicos con Dagoberto Quiroga, entidad en la que era asesor desde el gobierno Duque.

Siguen faltando nombramientos

A Jiménez se le sumará la bolivarense Fanny Guerrero, una ingeniera eléctrica que venía de cumplir un rol fundamental en la Alcaldía de Guillermo Torres (Julián Conrado) en Turbaco y que tiene, entre muchos otros cargos, una experiencia de trece años como directiva de Electricaribe. Aún no se ha posesionado.