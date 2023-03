¿Quién mató a Pedro Juan Moreno, el hombre que se inventó a Álvaro Uribe?

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar |

marzo 07, 2023

Si a alguien en cualquier parte de Medellín o Antioquia se le pregunta quien fue el señor Pedro Juan Moreno, seguramente muchas personas lo describirian hasta hoy como un pro hombre, digno representante de la región paisa, frentero, atravesado, letrado y de carácter fuerte; adjetivos descriptivos que lo calificaban a la perfeccion, y los cuales parecía no avergonzarlo, todo lo contrario, lo enorgullecia. Inclusive, se ha dicho que, sin disimulo alguno, se ufanaba de portar un arma, una pistola Walther PPK, con la cual hacia insignia a su origen regional

Recordado por haber sido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, secretario de Gobernación en la administración de su otrora compadre Álvaro Uribe Vélez, presidente de FEDEGAN, y principalmente, reconocido en su última etapa como un acerrimo combatiente contra la corrupción pública y privada, mediante trabajos de periodismo investigativo qué publicaba a través de su revista alternativa "La Otra Verdad", un medio con el cual hacia eco a fuertes escandalos de corrupción al interior de la Administración pública, y con la cual había empezado a trazar su carrera política, sin imaginarse las consecuencias fatales de sus acciones. En otras palabras, hablamos de un personaje que podría asemejarse hoy en día con el mismo Rodolfo Hernández, solo que más sofisticado, sobrio, sereno, fluido y claro en su posición. Podría hablarse de una versión paisa de Álvaro Gómez Hurtado, dispuesto a servir al pueblo con la razón y la idoneidad qué requiere la Administración Pública, y cuya carrera por alcanzar el senado de la República se vio truncada un día como hoy viernes 24 de Febrero del 2006 cuando falleció en un aparente accidente aereo en las cercanías del Cañón de La llorona en el Urabá, junto a su hijo, su secretaria de campaña y el piloto del helicóptero en el que se transportaba. Los medios y las autoridades pertinentes habían declarado que el hecho fue producto de un error humano, mediante un informe técnico que había sido presentado por el entonces director de la Areocivil Fernando Sanclemente, una coidicencia del destino.

No obstante, al pasar de los años esta versión oficial de la muerte de Pedro Juan Moreno se ha ido controvirtiendo, por tanto que una serie de hechos relacionados han constatado qué dicho accidente no fue tal, sino un posible complot. Al paso del tiempo, una serie de hechos connotablemente sospechosos, así como una filtración de información surgida por cuenta de las declaraciones de jefes paramilitares como el Alemán, don Berna o Alberto Guerrero, han sostenido que la muerte del señor Moreno fue producto de un complot criminal, qué es el tema central de este artículo.

Durante años, el rumor de que Pedro Juan Moreno haya sido víctima de un complot criminal ha sido un secreto conocido, tanto en el hampa como en la misma elite político económica, y que ha ido cobrando fuerza en los últimos años, por tanto que ha aparecido diversos testimonios, no sólo de los ex jefes paramilitares ya mencionados, sino de allegados al señor Moreno, e incluso, información fundamentada qué podría corroborar que el siniestro que le costó la vida al señor Moreno, posiblemente no había sido producto de un accidente como tal, sino de un saboteo al helicoptero en el cual se transportaba con dirección al Urabá, a lo cual surgen interrogantes básicos a raíz de la información surgida del caso: SI él fue una persona que congeniaba a simple vista con el régimen político de entonces, Quien lo hizo? Y Porqué?

Para responder a dichos interrogantes, vale la pena repasar las circunstacias y la información conocida del caso:

1.La última entrevista qué concedió Moreno a los presentadores del canal regional Paisa Visión Juan Gonzalo Angel y Charlie Echavarria días antes de su deceso, en la cual el mismo Moreno expuso de manera sintética y fundamentada, algunos escabrosos casos de corrupción, en los cuales comprometió a personajes del círculo periodistico y personas muy cercanas al Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien tomó distancia despues de su primera elección. Desde asesores presidenciales hasta ministros, al propio fiscal general, y demás personajes confluyentes tanto en las tres ramas del poder público, como en algunas élites, fueron objeto de investigación e indagatoria por cuenta del trabajo periodistico de La Otra Verdad. Estos casos comprendía desde irregularidades en contratos de suministro, de compraventa de bienes muebles y de consultoría, gestión de bienes en posesión del Estado, desvío de recursos monetarios, hasta una comisión de delitos acontecidos interior de las fuerzas armadas y de policía. Una sordina muy incomoda y boletera, con un toque de crítica al establecimiento social, dirigida en contra de algunos de estos personajes, a los cuales el mismo Moreno consideraba en su momento dañinos para el Estado, reluciendo algunos nombres como Aldo Buenahora, el ex General Leonardo Gallego Castrillon, Mauricio Vargas Linares y Fabio Correa Echeverry. Este último, un hombre bastante cercano al poder, y cuyo nombre había vuelto a relucir Recientemente en los famosos audios de conversación de María Fernanda Cabal y un oficial anónimo, refiriendose a este como el hombre que puso a su brillante pupilo Iván Duque Márquez como candidato presidencial. Otra coicidencia!.

2.En relación a todo lo anterior, las mismos relatos de los jefes paramilitares ante las audiencias de justicia y paz y entrevistas con periodistas investigadores, han relatado como su posible asesinato de había gestado por causa por fuertes rencillas con su antiguo compañero de causa, en los tiempos de las CONVIVIR. Principalmente, la declaración más contundente ha sido la del jefe paramilitar Alberto Guerrero, en el cual relató como supo del posible complot contra Moreno a partir de rumores fluyentes en la Gobernación de Antioquia.

3.Las declaraciones dadas al diario La Patria de Manizales en 2018 por el señor José Tabares, padre del piloto de la aeronave siniestrada Capitán Jaime Tabares, en las cuales afirmó qué fue presionado por el jefe de la empresa Helicargo Luis Guillermo Angel Restrepo, para cremar los restos de su hijo. Tiempo después, el señor Tabares había escuchado de boca de personas cercanas a Germán Vargas Lleras que aquel helicoptero "había sido envenenado" para sacar del camino a Pedro Juan Moreno, una verdad que es bien sabida por la elite bogotana, qué de no haber sido así "Uribe nunca hubiera sido elegido''. Por la misma época, la autora del libro" Aquí no hay muerto" María McFarland sostiene qué el mismo don Berna le había contado pormenores del posible complot criminal contra Moreno y de la autoria intelectual del entonces mandatario.

4.El abogado conservador Oscar Palacio, padre de Ana María Palacio otra de las víctimas del siniestro, aseguró en una entrevista dada a Felix de Bedout en la W Radio, que un grupo al interior de la Policía Nacional estaba descontento por las denuncias hechas por Pedro Juan Moreno sobre una serie de crímenes ocurridos al interior de la institución en particular. Asi mismo, relata las sendas amenazas que Moreno recibía de parte de algunos oficiales, en particular del temido coronel Danilo González.

Tiempo posterior al presunto accidente, se dieron una serie de muertes colaterales que se consideran relacionadas con el caso, como fue los asesinatos de dos trabajadoras del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Nancy Esther Zapata inspectora del área de repuestos de aeronaves y Diana Christina Urrero su compañera de trabajo . La primera había comunicado a una amiga de nombre en clave "Rebeca", sobre una serie de alteraciones mecánicas hechas al helicoptero Bell previo al accidente. Tiempo después fue encontrada muerta con un disparo en la nunca y un letrero ; y la segunda, quien aun mantenía comunicación con "Rebeca",había sido torturada y asesinada al interior del aeropuerto, después de anunciar una misa en memoria de su amiga Nancy.

Al dar un análisis de la información, se entiende mejor la circunstancias al rededor del caso: una amistad rota por rencillas políticas; un grupo de altos mandos y personajes pudientes de una elite mafiosa quienes estaban disgustados y a la vez inquietos por las denuncias hechas por Moreno; y un posible caso de encubrimiento y convenientes alteraciones de informes del caso por parte de las autoridades. Todo ello, nos da a entrever de que si hubo un complot, de que el famoso accidente como tal había sido un asesinato realizado por personajes del crimen organizado de Medellín con la ayuda de oficiales de la policía, y encargado por personas altamente poderosas, quienes se vieron amenazados ante la posibilidad de que Pedro Juan Moreno estropiara futuros proyectos políticos y llegará a la presidencia en un corto tiempo. Hablamos entonces de un ajuste de cuentas entre la misma mafia.

Se habla de un ajuste de cuentas y no del cobarde asesinato de un pro hombre del pueblo, siendo que el nombre de Pedro Juan Moreno, al igual que su otrora compadre, aparece como uno de los mayores gestores del paramilitarismo en la región paisa, miembro de cofradías del crimen organizado (como los 12 apóstoles, la escopeta, o el misterioso grupo de los 6 o 6 notables), autor de varias masacres contra población civil, e incluso se le ha relacionado en la autoria intelectual del asesinato del abogado y antiguo compañero de militancia política Jesús María Valle.

Hasta el momento, solo impera la verdad oficial, la que el mismo Fernando Sanclemente le vendió al país. Sin embargo, las personas que hemos dudado del caso conocemos mejor lo que en verdad pudo ocurrir con este Pro hombre, que al igual que Jorge Enrique Pizano, se había vuelto una piedra en el zapato para la misma elite, con la que sostuvo una alianza en otro tiempo para gestar el proyecto paramilitar en Colombia. Sin embargo, muchos no comimos entero del caso, conocemos lo que fue la otra cara de la moneda, La Otra Verdad.

Posdata: Se dio a conocer nuevas amenazas contra el abogado Miguel Angel del Río, las cuales denunció públicamente ante la audiencia contra el ex presidente Uribe. Dichas amenazas se hicieron constantes, desde el día que empezó el proceso de reapertura del expediente del caso Pizano. Todo ello, indica que esta muy cerca de la verdad, la Otra Verdad. Solo esperemos no sea víctima de otro "conveniente accidente".