¿Quién fue la persona que sacó a Alejandra Borrero del closet?

La actriz nacida en Popayán, Alejandra Borrero, considerada una de las actrices mejor dotadas de la televisión colombiana, no solo por su belleza, sino también por su gran talento actoral. A sus 60 años, habló de los complejos procesos que ha tenido que pasar a lo largo de su vida y que la han marcado significativamente como su lucha contra la violencia hacia la mujer, su proyecto de ‘Casa E’ pero sobre todo el confrontar su sexualidad.

Borrero dijo que una de sus inspiraciones para abrir la puerta del closet y decirle al mundo que era homosexual, fue la actriz y presentadora Ellen DeGeneres, quien utilizo su popularidad en medios para hablar abiertamente que le gustaban las mujeres.

“Salir del closet” para Alejandra fue un momento difícil, puesto que los prejuicios no venían de sus familiares y amigos, sino de su mente.

“La respuesta más dolorosa fue la propia, darme cuenta de que yo tenía los mismos prejuicios contra la homosexualidad, como todos nosotros, así nos habían criado … Yo misma me segregué, yo misma me flagele, yo misma me sentí menos que los demás”, dijo.

Como resultado, tuvo una fuerte depresión que consumió el brillo de su vida. “Yo sentí cuando me deprimí, soy una persona muy alegre, a mí me gusta la vida, me maravillo con todas las cosas y levantarme para sentir que me quería morir, que no quería estar ahí, que no le encontraba sentido a la vida, fue muy difícil”.

Esta misma depresión volvió a golpearla cuando su pareja, Elizabeth Bateman, murió a causa del covid- 19. “Son dolores tan profundos, tan propios, que es parte de este duelo que he tenido que hacer en la vida misma… Es un ser tan hermoso que se va tan rápidamente de mi vida y de la de todos sus seres amados. Porque la muerte tiene eso, no tiene vuelta, no hay nada que hacer así que ha sido un camino doloroso y hermoso”, recordó la actriz