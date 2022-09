La chucha, el animal que más detesta la gente en Colombia

Por: Francisco Javier Flórez Oliveros |

septiembre 14, 2022

Estos organismos constituyen un orden de mamíferos más conocidos como zarigüeyas, se incluyen en el grupo de los marsupiales y habitan en el continente americano. Entre sus características destacan su hocico alargado y sin pelo, con cierto parecido a una rata, cuerpo mediano a pequeño. Las patas posteriores presentan un pulgar oponible y sin presencia de uña, la cola es alargada al igual que su cuerpo y poseen una cola prensil.

Las zarigüeyas o chuchas comunes son unos curiosos e importantes mamíferos nativos del continente americano. Son unos organismos absolutamente maravillosos, que, incluso les ha dado para ser odiados. Como habitan en tantos lugares tienen muchísimos nombres. Zarigüeya deriva del portugués brasileño “çarigueia”, cuyo origen y significado es desconocido, pero probablemente derive de alguna lengua Tupí-guaraní. En México son comúnmente conocidos como Tlacuaches, esta palabra es de origen nahuatl y al parecer significa “el que come” o “comedor.

Aún hoy en día, las zarigüeyas son un grupo de animales bastante incomprendidos. En muchos escenarios comúnmente se les presenta como el único marsupial americano, sin embargo, como ya vimos existen un poco más de cien especies distintas. Además, para hacerlos aún más interesantes y enigmáticos, en Argentina y Chile habitan el género Dromiciops, conocidos como Monitos de Monte, estos pequeños mamíferos son de origen australiano y llegaron a América cuando los continentes aún estaban unidos. Aunque también son marsupiales, no son zarigüeyas y están más emparentados con los Demonios de Tasmania que con las Zarigüeyas.

Como se ha venido enunciando la diversidad y extensión de los marsupiales americanos es amplia y compleja. Estos animales son muy importantes porque nos cuentan la historia de la evolución de los mamíferos en la tierra, y por qué ocupan un rol fundamental en los ecosistemas en que viven.

Algo de historia sobre la zarigüeya o chucha común

Los relatos antiguos indican que Yañez colectó los primeros ejemplares vistos de este marsupial y los llevó a España para presentarlos ante los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla, quienes tuvieron la oportunidad de ver a las crías amamantándose dentro del marsupio de la madre (Fernández de Navarrete, 1829). En 1829, Fernández de Navarrete describió el hecho de la siguiente manera, refiriéndose a Yañez Pinzón:

“También, condujo a España animales sumamente extraños, y entre ellos uno que tenía el cuerpo y hocico de zorro, las ancas y pies traseros de jimia, los delanteros semejantes a los del hombre, las orejas de lechuza, y debajo del vientre otro exterior en forma de talega, donde esconde sus hijuelos después de haberlos dado a luz, sacándolos sólo para mamar hasta que por sí solos puedan nutrirse y procurarse el alimento. En la navegación murieron los hijuelos de este raro animal; pero la madre se envió desde Sevilla a Granada para presentarla a los Reyes, y allí murió, excitando la curiosidad de muchas y diversas personas que la vieron”

Oración a la chucha:

“Piensen los hombres de ti, animalia de Dios, cuando fueren servidos… Hueles cierto, no a nardo y azucenas, pero bañas el mundo con el perfume de tu amor maternal y si es abominable tu hediondez vives aislada y huida de las gentes como que sabes de la persona de mal aliento no debe vivir en sociedad y que si no fuera por tus glándulas mefíticas enfadarías menos que el hombre, que de su cuerpo todo exhala incomportable hedor. No atinan los más eminentes y profundos churchologos a tu fórmula dentaria ni a la manera en forma como tus churchicos pasan de la vagina a la bolsa abdominal, y menos que entienden de tu idiosincrasia y psicología animalia de Dios”

Frente a los nombres comunes en los diferentes pueblos de Colombia

La zarigüeya o chucha común lleva en los países americanos distintas denominaciones, si bien no todas aplicables (más bien cuestiones culturales o parecidos con otros animales) que pueden aplicarse al género antes que a una determinada especie. Estos son solo algunos de los nombres que recibe la zarigüeya en lugares de Colombia. Si bien, la mayoría de nombres comunes se designan al género Didelphis spp. En este segmento se abordan los nombres comunes para nuestro país.

Faras, Faros, Runchos, Raposas, Zorrochuchos, Biskuña, Kadoa (Chocó), Bosai (entre Tadocitos e indígenas de Dacotó), Potsai (entre los indígenas katíos). Runcho (Cundinamarca), Zorra mochilera, Zorrachucha, Zorro marsupial pelón (Costa Atlántica).