Que pasó con el peligroso Bronx que Peñalosa quiso volver un espacio cultural

El proyecto Bronx Distrito Creativo (BDC). fue concebido en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa en 2018, como parte de un ambicioso plan para transformar una zona marcada por la marginalidad en un vibrante centro cultural. Con un presupuesto de $184 mil millones, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), recibió la misión de liderar esta iniciativa, que también abarca la reconstrucción del tejido social mediante el impulso de las industrias creativas y culturales en Bogotá.

Para poner en marcha el Bronx Distrito Creativo, se firmó un convenio interadministrativo entre la FUGA y la Empresa de Renovación Urbana (ERU) el 11 de octubre de 2018. Este acuerdo buscaba unir recursos y esfuerzos en aspectos técnicos, legales y financieros para la planeación y ejecución del proyecto, extendiendo inicialmente su plazo hasta 2020, pero luego ampliado hasta 2025. A lo largo del camino, este convenio inicial se complementó con otros acuerdos que facilitaron la compra de predios, realización de estudios y, finalmente, la construcción de las obras.

El objetivo y la importancia de la alianza

La colaboración entre la FUGA y la ERU permitió la adquisición de 44 predios privados, estudios de impacto sísmico y valoraciones de los bienes culturales, como la Antigua Escuela de Medicina y el comando de reclutamiento del Ejército Nacional, espacios clave para revitalizar. La FUGA destinó cerca de $ 176 mil millones de para cubrir diferentes etapas de ejecución, desde estudios y diseños hasta la gestión

Adjudicaciones y avances en la obra

Durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, el proyecto avanzó con nuevos contratos. En abril de 2021, un consorcio encabezado por Daniel Bonilla y otros arquitectos destacados fue seleccionado para la realización de los estudios necesarios para la restauración de edificios históricos. En octubre de 2022, otro consorcio, Estanzuela – Bronx, se hizo cargo de las obras de reforzamiento y adecuación de la zona, con una inversión de $82 mil millones para la recuperación de la infraestructura patrimonial.

El estado actual del Bronx Distrito Creativo

El proyecto, actualmente bajo el manejo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO), ha alcanzado un 76% de avance y se espera que entre en funcionamiento en 2025. Se están desarrollando tres frentes principales: el centro de talento creativo multicampus, la nueva sede de la Alcaldía Local de los Mártires y el mismo Bronx Distrito Creativo. Las proyecciones indican que el centro beneficiará a más de 4,000 estudiantes cuando entre en funcionamiento.

Las etapas y convenios del proyecto

El desarrollo del Bronx Distrito Creativo incluyó varios convenios adicionales, tales como los identificados como 72, 109 y 164 de 2019. Cada uno abordaba aspectos específicos, desde la compra de predios hasta estudios sísmicos y patrimoniales para asegurar la preservación de bienes culturales como la Antigua Escuela de Medicina y el comando de reclutamiento del Ejército Nacional. Por ejemplo, el convenio #72 de 2019 permitió la transferencia de $14 mil millones de pesos de la FUGA a la ERU, para cubrir los estudios y la valoración patrimonial. Esta cifra incluía la adquisición de 44 predios privados que serían parte de las futuras instalaciones del proyecto.

La FUGA también asignó $27 mil millones en el convenio 109 de 2019 para cubrir la compra de inmuebles y la gestión de licencias de urbanización. Además, el convenio 164 de 2019 estableció la entrega de $133 mil millones destinados a la ejecución directa de las obras, que incluían la coordinación del proyecto, costos del proceso, impuestos, y la comisión fiduciaria, sumando un total de $176 mil millones transferidos de la FUGA a la ERU para el Bronx Distrito Creativo.

Problemas financieros y hallazgos fiscales

En medio de los avances, la Contraloría de Bogotá detectó irregularidades en la gestión del proyecto. También se evidenció que varias de las actas y convenios modificados no fueron publicadas en el SECOP II, lo cual representa un incumplimiento de transparencia en el manejo de los fondos públicos. El informe de la Contraloría de Bogotá sobre el proyecto Bronx Distrito Creativo reveló varios hallazgos que han generado preocupaciones sobre el manejo de los recursos asignados. Entre los puntos clave del informe, destacan los siguientes.

Hallazgos administrativos con incidencia fiscal y disciplinaria

Se identificaron deficiencias en la supervisión y control contractual de la FUGA respecto a los recursos entregados a la ERU, hoy RENOBO, para la ejecución de las obras del Bronx Distrito Creativo. Este hallazgo implica una posible afectación fiscal por un monto de $21 millones.

Se detectó un pago indebido de $1,418 millones en servicios de gestión predial, estructuración y formulación del proyecto en el marco del convenio 72 de 2019. Estos pagos no correspondieron a gastos reales y se realizaron de forma irregular.

Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, penal y fiscal.

En relación con el convenio interadministrativo 072 de 2019, se observó una supervisión insuficiente de la FUGA sobre los recursos entregados a la ERU para la compra de inmuebles necesarios para el proyecto. Esta situación representa un impacto económico de $30 millones.

Además, la auditoría de la Contraloría mostró que algunos de los recursos transferidos no ingresaron a la cuenta del patrimonio autónomo, sino que fueron administrados por una cuenta de Bancolombia que no estaba vinculada a la fiducia, lo que complicó la legalización de los gastos. Asimismo, las modificaciones realizadas al convenio inicial, así como las actas del comité operativo, no fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), lo que vulnera los principios de transparencia en la gestión de fondos públicos.

Finalmente, el informe indicó casos de pagos duplicados en la compra de ciertos predios, como el inmueble identificado con el Chip 50C00355992, cuyo propietario recibió pagos múltiples por un mismo concepto, sumando un total de $19 millones. La Contraloría remitió este caso a la Fiscalía General de la Nación por una posible y supuesta estafa contra el Estado.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de una mejor supervisión y administración de los fondos destinados al proyecto Bronx Distrito Creativo, que, a pesar de las irregularidades, sigue avanzando y se espera que esté operando en 2025, como una iniciativa de transformación urbana y social en Bogotá.

Adjudicación de contratos y estado actual de las obras

Con estos problemas a cuestas, en abril de 2021, el consorcio BOO, liderado por Daniel Roberto Bonilla y otros arquitectos , fue contratado para desarrollar los estudios y diseños necesarios para la restauración de dos edificios de interés cultural, con una inversión de $3,263 millones . Posteriormente, en octubre de 2022, la FUGA adjudicó al consorcio Estanzuela-Bronx las obras de reforzamiento y adecuación de dos edificaciones patrimoniales, "La Flauta" y el antiguo Batallón de Reclutamiento, por un valor de $82 mil millones.

Actualmente, según la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO), el Bronx Distrito Creativo presenta un avance del 76% y se espera que entre en funcionamiento en 2025. Este proyecto, junto con la construcción de la sede de la Alcaldía Local de los Mártires y el centro de talento creativo multicampus, conforman la primera etapa del plan parcial de renovación urbana "Voto Nacional-La Estanzuela", cuya inversión total supera los $315 mil millones.

Impacto futuro y expectativas

El Bronx Distrito Creativo se proyecta como un punto de encuentro para la cultura y el talento, capaz de beneficiar a más de 4,000 estudiantes y revitalizar una zona clave de la ciudad. Este proyecto no solo busca transformar físicamente el espacio, sino también reconstruir una narrativa de esperanza y oportunidad en una zona previamente conocida por su complejidad social y su marginalización