Qué pasa con las baterías de los carros eléctricos cuando ya no funcionan; así las recicla Auteco

.Publicidad.

El 2024 dejó un buen balance para el sector automotriz, a raíz de las buenas ventas que hubo. Uno de los segmentos que más creció, fue el de los carros eléctricos, pues varias marcas han traído modelos muy llamativos y únicos. Sin embargo, estas mismas ventas generan algún tipo de preocupación por parte del público. Muchos se preguntan qué pasará con las baterías que utilizan estos modelos, tras dejar de funcionar. Bueno, una iniciativa de Auteco, en conjunto con BatX, buscará darle una segunda vida útil a este componente y ya tienen una ruta trazada para poder lograrlo.

El proyecto que desarrollará Auteco para aprovechar las baterías de los carros eléctricos

Hoy en día, muchas compañías están haciendo grandes esfuerzos con el fin de promover la economía circular. Auteco ha entrado en esta onda, por medio de un piloto que buscará reutilizar las baterías de litio de los carros eléctricos. Este esfuerzo que es realizado junto a BatX, contribuye a la sostenibilidad y transición energética. Pero de qué consta el proyecto o cómo se realizará todo. Bueno, según se ha compartido, cuando se realice un cambio de estas baterías, serán reconvertidas con el fin de que sirvan para almacenar electricidad. Gracias a esto, la planta ubicada en Cartagena, podrá seguir operando sin ninguna interrupción.

..Publicidad..

Platna de Auteco en Cartagena.

|Le puede interesar El restaurante mexicano con all you can eat para comer todos los tacos que desee por menos de $50 mil

...Publicidad...

Ahora bien, este piloto contará con dos fases adicionales a la que ya mencionamos. La primera de ellas se centra en establecer o brindar soluciones para almacenar energía en puntos de venta y también centros comerciales. De esta manera, se hará un uso mayor de estas baterías a las que se le da una segunda vida. Por otro lado, se buscará que este proyecto se integre a algunas comunidades, con lo que se enseñará acerca del uso responsable de la energía renovable. Además, este tipo de ideas también ayudarían a la autonomía energética en zonas donde no se pueda acceder de manera sencilla a estos servicios.

....Publicidad....

Es que, este tipo de iniciativas, son importantes en este momento, donde se está buscando cuidar el agua y la energía. De esta manera Auteco, empresa colombiana aporta su grano de arena y va un paso más allá respecto a la transición energética. "Nos enorgullece ser parte de este avance, que no solo optimiza el uso de los recursos, sino que también fortalece nuestra visión de futuro, basada en la sostenibilidad y en el aprovechamiento de energías renovables”, dice Laura Cardona, jefe de sostenibilidad de Auteco.

Vea también: