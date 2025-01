El all you can eat mexicano para comer todos los tacos que desee por menos de $50 mil

.Publicidad.

La comida mexicana es una de las cocinas que más ha ganado popularidad en Colombia. Aunque entre el país azteca y el país cafetero hay casi 3.700 kilómetros de distancia, comparten muchos sabores en su gastronomía, de ahí que los mexicanos y los colombianos se sientan tan atraídos por las preparaciones de la nación contraria. En Bogotá y Santa Marta existe un restaurante mexicano que se ha hecho renombre gracias a su cocina tradicional marcada por un toque californiano y, principalmente, por su oferta de all you can eat de tacos; una experiencia que reúne a decenas de personas alrededor de la mesa.

Se trata de El Mexican, fundado en 2020 en plena pandemia por David Simpson, Michael De Miguel y Daniel Herrera. Este surgió como un renacer de Gringo Cantina, un restaurante que conquistó a muchos desde 2017. Actualmente, El Mexican cuenta con seis sedes: en Bogotá, se encuentra en la Calle 116, Calle 140, Calle 80, Centro y Centro Comercial El Salitre, además de una sede en Santa Marta (Cl. 18 #2-82, Comuna 2).

..Publicidad..

Inspirado en las taquerías retro de la frontera entre México y California, cada sede tiene un diseño industrial con detalles acogedores. Este lugar es un espacio ideal para celebrar con amigos, compartir en familia o por qué no tener una cita romántica. El ambiente es musicalizado por canciones del momento; buen reguetón, banda, norteña y mucho más.

...Publicidad...

Aunque no cuenta con un extenso menú, tiene las opciones necesarias para todos los gustos. Encontrará tacos, quesadillas, tortas, burritos, chilaquiles y nachos. Para quienes son de buen comer el burrito es una buena opción; tienen un costo de $26.900 y podrá escoger entre 9 sabores.

....Publicidad....

Burrito al pastor y burrito de carne desmechada

Para aquellos que deseen retarse y conocer cuantos tacos son capaces de comerse; El Mexican en las sedes de Bogotá ofrece un all you can eat de tacos todos los días, este tiene un costo de $42.900. Durante dos horas podrá disfrutar cuantos tacos desee, estos se sirven por ronda y no puede ordenar la siguiente hasta que termine la que está en la mesa. Cabe mencionar que se le cobrará el valor de cada taco que no termine.

| Vea también: Así es el restaurante donde puede disfrutar de los sabores peruanos pero con ingredientes colombianos

También cuentan con la posibilidad de ordenar dos margaritas por un costo de $19.900. Además encontrará bebidas tradicionales mexicanas como el agua de horchata, agua fresca de piña, tamarindo o jamaica, sus precios son de $9.900 y $8.900, respectivamente.

Para los que les gusta finalizar una buena cena con un postre cuentan con sopes, que consiste en una tortilla gruesa y ancha rellenos de nutella o arequipe acompañados de helado o Tres leches que es una tarta acompañada de frutos; cualquiera de las dos opciones tiene un costos de $15.900.

Postre tres leches

Su horario de atención es de lunes a jueves desde las 12: 00 p.m. hasta las 11:00 p.m., viernes y sábados de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. y domingos y festivos desde las 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Es importante mencionar que si piensa visitar este lugar debe tener en mente que es posible que deba hacer fila para ingresar y más si es un viernes en la noche.

Este restaurante fue fundado en 2020, en plena pandemia por tres hombres emprendedores.