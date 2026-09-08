Qué hicieron y qué dejaron de hacer los últimos 3 presidentes y 3 alcaldes de Bogotá por el Metro

El Sistema de Transporte Masivo se hizo realidad para Bogotá 80 años después de que el alcalde Carlos Sanz hiciera la primera propuesta

La historia del Metro de Bogotá tomó más de ocho décadas en pasar de una propuesta a una obra en construcción. Desde aquella primera iniciativa planteada en 1942, el proyecto atravesó estudios, diseños, cambios de modelo y disputas políticas hasta que en 2016 quedó asegurada la cofinanciación entre la Nación y el Distrito.

En dicho recorrido fueron determinantes tres alcaldes: Gustavo Petro, quien dejó estudios para una línea subterránea; Enrique Peñalosa, que cambió el proyecto por una línea elevada, estructuró la financiación, licitó y adjudicó la obra y Claudia López, que inició su ejecución y dejó encaminada la segunda línea hacia Suba y Engativá.

Del lado nacional también hubo tres presidentes clave: Juan Manuel Santos e Iván Duque, que respaldaron la financiación del proyecto, y Gustavo Petro, quien intentó modificar el diseño que había dejado Peñalosa y protagonizó varios choques con la Alcaldía. Hoy, con Carlos Fernando Galán al frente de Bogotá, la primera línea supera el 81 % de ejecución y tiene como fecha prevista para comenzar operación comercial marzo de 2028.

Lo llamativo del caso es que el expresidente Gustavo Petro impulsó la propuesta como alcalde y también como presidente. Sin embargo, su propuesta nunca avanzó y el Metro logró convertirse en realidad de una forma contraria a la que él proponía.

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Ochenta años de espera

Tuvieron que pasar 80 años de propuestas, estudios, diseños, intentos fallidos y hasta debates políticos. Carlos Sanz Santamaría, alcalde de la capital en 1942 lanzó la primera propuesta. Sin embargo, fue hasta 2016 cuando se concretó el proyecto definitivo de Metro en la administración distrital de Enrique Peñalosa. 74 años después de la propuesta inicial, se firmó la cofinanciación del proyecto entre la Nación y el Distrito.

Hoy, el Metro de Bogotá es una realidad: su construcción es producto de las determinaciones que se tomaron en varias administraciones nacionales y locales. Gustavo Petro, en su paso por la Alcaldía de Bogotá, cuyo Gobierno fue entre 2012 y 2015, fue el encargado de dar el primer paso.

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Durante su administración, se adelantaron parcialmente estudios y diseños de una primera línea del Metro para construirse de forma subterránea, pero su iniciativa no obtuvo un cierre financiero para realizar una licitación que terminará con un contrato adjudicado durante su gobierno.

Enrique Peñalosa, durante su segunda administración, dio un viraje a la iniciativa planteada por Petro, reformuló el proyecto y dejó de lado la propuesta subterránea. El exalcalde planificó técnicamente el poyecto, lo estructuró financieramente y además realizó la licitación y adjudicó el contrato de la línea uno del metro de Bogotá a la gigante China Harbour Engineering Company Limited.

La primera línea fue contratada al término de su gobierno en 2019.

La primera línea fue contratada al término de su gobierno en 2019. Un año después Claudia López llegó a la alcaldía. La exalcaldesa conservó lo que había dejado su antecesor y empezó la ejecución del contrato con la compra de predios y movimiento de redes. Además, inició las obras en el patio taller de Bosa.

Al culminar su administración en 2023, la primera línea del metro ya tenía el 29% de avance en su ejecución. Antes de irse, también dejó ordenada la segunda línea hacia Suba y Engativá con la cofinanciación del Gobierno Nacional.

Posteriormente en 2024, Carlos Fernando Galán continuó con lo que había dejado Claudia López y avanzó rápidamente en la ejecución del contrato. Hoy, la primera línea el Metro de Bogotá ya superó el 81% de avance en su ejecución y su operación arrancará en marzo de 2028.

Tarea de alcaldes y también de presidentes

El Metro de Bogotá, al ser la obra de transporte masivo más importante en la historia del país, también ha tenido la participación de varios presidentes. El primero de ellos fue Juan Manuel Santos, quien entre 2010 y 2018 aportó los recursos correspondientes al 70% del total de las obras.

Antes de salir del Palacio de Nariño en 2017, dejó firmado el cheque que garantizaba la continuidad de las obras.

Lo propio hizo Iván Duque, durante su mandato entre 2018 hasta 2022. El expresidente aportó el 70% de la financiación del proyecto en respaldando a Claudia López.

En agosto de 2022, llegó Gustavo Petro a la presidencia. El mandatario volvió con la idea de reversar lo que había contrato Peñalosa y continuar lo que él había planteado en su paso por la alcaldía de Bogotá: una línea subterránea. Finalmente, no lo logró y las obras de la primera línea del Metro de Bogotá continuaron tal como las había planteado Enrique Peñalosa.

El expresidente Petro intentó ponerle trabas a la iniciativa, para no cofinanciar el proyecto. Constantemente tuvo choques con el alcalde Galán por los temas presupuestales, técnicos y políticos. Además, no asistió a los avances de la obra a pesar de la invitación de Galán.

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