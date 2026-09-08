El día que la esposa de Luis Carlos Sarmiento Jr. trajo la única obra de Renoir que se ha vendido en Colombia

En una subasta benéfica de la fundación de Vivi Barguil apareció un grabado de Renoir, el pintor francés al que acaban de robar dos millonarios óleos en Francia

A las 5:48 de la mañana, antes de que el sol despuntara, dos ladrones rompieron la reja del Museo Renoir, ubicado al sur de Francia, en la misma casa donde el pintor vivió sus últimos años.

Los delincuentes aprovecharon el cambio de turno entre los vigilantes y entraron directo a donde estaban las cuatro pinturas valoradas en 10 millones de dólares, aproximadamente, 31 mil millones de pesos al cambio de hoy.

En cuestión de 5 minutos la Policía llegó al lugar. Las sirenas de los carros de Policía espantaron a los delincuentes, quienes alcanzaron a llevarse: "Retrato de Madame Pichon" (1895), "Retrato de Madame Colonna Romano" (1910), "Coco Lisant" (1905) y "Niña joven en la fuente" (1886).

El museo Renoir conserva la silla de ruedas original en la que lo trasladaban por los jardines y su caballete de madera.

En medio de la huida, los sujetos dejaron tirados dos de los cuadros, según contó Bryan Masson, el alcalde de Cagnes-sur-Mer. Lo que quiere decir que la exposición de 12 pinturas de Renoir con las que cuenta el Museo, ahora solo tiene 10.

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El primer y único Renoir que se ha vendido en Colombia

Por la misma época, pero hace 4 años, llegó a Colombia el grabado Mujer Acostada Desnuda. No había posibilidad alguna de que llegara un óleo del pintor francés, pues el alto costo que alcanzan estas piezas, entre 3 a 78 millones de dólares, demandan una costosa logística que solo alcanzan a cubrir los grandes centros de arte ubicados en Nueva York, Londres y París.

Cuando alguien vende una obra de decenas de millones de dólares, normalmente se exige un acuerdo de garantía de venta en el que la casa de subasta se compromete de antemano a pagarle al dueño un precio mínimo garantizado (por ejemplo, 15 millones de dólares).

El evento tuvo lugar en el Hotel Grand Hyatt al occidente de Bogotá, estuvo a cargo de Denise Ratinoff de Lira, vicepresidente de la casa de subastas Christie’s, quien actuó como martillo de la gala benéfica. El evento fue organizado por la Fundación A la Rueda Rueda, en cabeza de Vivi Barguil de Sarmiento, esposa de Luis Carlos Sarmiento jr. La intentención fue reunir fondos para apoyar a los más de 400 niños que pertenecen A La Rueda Rueda.

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En la subasta también estuvieron presentes obras de Enrique Grau y Beatriz González. No obstante, debido a las normas de confidencialidad que rigen las subastas benéficas privadas en América Latina, el precio de salida y la cifra final de venta de las obras no fue revelado.

Aún así, ese desnudo alargado considerado como una de las obras más sensuales de Renoir, fue todo un acontecimiento en la historia de la compra y venta del arte en Colombia.

Fernando Botero le regaló al país unos Renoir en el año 2000

Desde el año 2000, Colombia cuenta con dos oleos de Renoir, ambas se encuentran en el Museo Botero, en el centro de Bogotá. La llegada de las prestigiosas obras fue producto de la donación del maestro antioqueño al Estado colombiano, con la única condición de que debían mantenerse junto a la colección integral compuesta por 208 obras.

El primer lienzo corresponde a Paisaje de L'Ile de France (Paysage de l'Île-de-France), pintado en 1883. No tiene un valor comercial ya que forma parte de la colección permanente del Museo Botero.

Este lienzo se exhibe en la Sala 1 del Museo Botero, compartiendo el espacio curatorial con obras de Eugène Boudin, Claude Monet, Camille Pissarro y Edgar Degas. La segunda obra donada por el maestro Botero fue Vera Sergine Renoir, ejecutado en 1914:

La obra constituye un retrato de Marguerite Chaillet, reconocida actriz teatral de la época cuyo nombre de escena era Véra Sergine, quien contrajo matrimonio con Pierre Renoir, primer hijo del artista.

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