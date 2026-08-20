- Después de 3 años de retraso TransMilenio puso en operación tres nuevas estaciones en la Avenida Cali, en Bosa

El consorcio Santamaría 004 al que le dieron el contrato en la alcaldía de Claudia López no pudo con la obra que ahora Galán entrega para beneficio de 3 mil personas

Bosa, localidad donde viven 733.740 habitantes distribuidos en cinco UPZ y 330 barrios, recibió una nueva alternativa de movilidad con la entrada en operación de tres estaciones de TransMilenio en la avenida Ciudad de Cali: Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia. Son 2,85 kilómetros de nueva infraestructura troncal que beneficiarán inicialmente a cerca de 3.000 usuarios en la hora de máxima demanda, con reducción de tiempos de viaje y mejores conexiones para el suroccidente de Bogotá.

Después de tres años de retraso en la ejecución de las obras por la Avenida Ciudad de Cali, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso en operación las tres estaciones del sistema correspondientes al grupo uno del corredor vial, la cual beneficiará a más de tres mil personas de 10 barrios de la localidad de Bosa al suroccidente de la ciudad.

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Según Galán, la administración tenía una deuda con los habitantes de Bosa por los retrasos en las obras, pero ahora tendrán una mejora y reducción en sus tiempos de desplazamiento. La troncal es estratégica para conectar, con la primera línea del Metro de Bogotá, Bosa con la calle 72 en 27 minutos.

Los buses que harán los recorridos son operados por las empresas ETIB y Masivo Capital y ensamblados en Colombia por las firmas Marco Polo y Busscar, la primera con sede en Cota y la otra en Pereira, mientras que las nuevas estaciones cuentan con doble acceso en los costados norte y sur, tienen 4 puntos de pago externo y barreras al ingreso para evitar colados en el sistema.

El grupo uno de las obras de la Avenida Ciudad de Cali, donde están ubicadas las estaciones de Transmilenio que entraron en servicio, va desde el municipio de Soacha hasta la Avenida Bosa, cuenta con 19 mil metros cuadrados de espacio público, 5.900 metros cuadrados de zonas verdes, 1.700 metros cuadrados de jardines, 1,51 kilómetros de ciclorruta.

Biciparqueaderos y gimnasios

Por su parte, la estación Tibanica – Primavera tiene dos vagones con 196 metros de largo y 5 metros de ancho. Además, cuenta con biciparqueadero y gimnasio de calistenia.

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El proyecto de la Avenida Ciudad de Cali comenzó en 2020 y tiene una extensión de 7,4 kilómetros. El avance en la ejecución de las obras es de 84% en los grupos 3 y 4, cuyas obras se entregarán a finales de este año. Entre los barrios de Bosa beneficiados con la puesta en operación del tramo 1 están: Primavera sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares, Humberto Valencia, Bosques de Meryland, Laureles 1, 2 y 3 Islandia, Bosa San José, Villa Javier y La Palestina.

Según el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano Pérez, con la apertura del tramo uno de la Avenida Cali se conecta el corredor vial con la Avenida las Américas. El objetivo de la administración es que en diciembre estén conectadas también la Avenida Las Américas con la Avenida 68 y la calle 26.

Las rutas troncales que operarán por la Cali son la F63 y la Z63, iniciando en Bosa Tibanica para conectar con la Estación Pradera en la Avenida las Américas. La ruta tendrá 2 paradas sobre los carriles mixtos en la Cali, para posteriormente conectar con la 68 y 26 cuando esté en operación la trocal de la Avenida Carrera 68.

El contrato original se entregó en la pasada administración de la exalcaldesa Claudia López a finales de 2020, tras la firma del contrato #1647, cuando el director del IDU era Diego Sánchez Fonseca. El grupo 2 el cual fue entregado al Consorcio Santamaría 004, integrado por las firmas Alca Ingeniería y Castro Tcherassi por un monto superior a $221.000 millones.

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Dicho contrato fue cancelado por la alcaldía actual por incumplimiento y retrasos en la ejecución de las obras. Se aplicó una multa de $14.698 millones. Por su parte, el tramo 1 fue adjudicado también entre 2020 y 2021 con una inversión superior a $900.000 millones. El Consorcio Conexión 20 por medio del contrato #1646 fue el adjudicatario. Está integrado por las firmas JMV ingenieros S.A.S con el 50% de las obras, Construcción y Desarrollo Ingeniería S.A.S con el 39%, Teccivil S.A.S con el 10% y Vías, Túneles y Pavimentos con el 1%

El grupo 3 de la Avenida Ciudad de Cali está siendo ejecutado por la firma española Obrascón Huarte Lain sucursal Colombia, por medio del contrato #1653 de 2020 por un monto de $291.947 millones. Las obras ya están en un porcentaje de ejecución superior al 96%. En forma simultánea, la misma firma adelanta las obras del tramo 4, que serán entregadas a finales de este año.

Con la entrega de este nuevo tramo, TransMilenio continúa ampliando su infraestructura en Bogotá mientras avanzan otros proyectos de expansión del sistema. La extensión de la avenida Ciudad de Cali tiene 7,4 kilómetros y registra un avance general de 84 %, y las tres estaciones que ya entraron en operación hacen parte de los 2,85 kilómetros habilitados en Bosa, que beneficiarán inicialmente a cerca de 3.000 usuarios en hora de máxima demanda.

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