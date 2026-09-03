En que invertirá el alcalde de Bogotá los U$150 millones que le prestó el Banco Interamericano de Desarrollo

Según el mandatario, 80 barrios de la ciudad recibirán parte del presupuesto con el que se harán vías, parques, drenajes 100 puntos críticos y apoyo a recicladores

Bogotá tendrá una nueva fuente de recursos para atender varias de las tareas que tiene pendientes en la ciudad. El BID aprobó un crédito de U$150 millones para la administración de Carlos Fernando Galán, destinado a financiar durante tres años proyectos que van desde la revitalización de barrios y la recuperación de ecosistemas hasta el manejo de residuos y la modernización de la información catastral.

El crédito tiene además un ingrediente particular: fue aprobado directamente al Distrito, sin garantía del Gobierno Nacional, en una operación que, según Galán, convierte a Bogotá en ciudad piloto para este tipo de financiación. Los recursos llegarán a distintas localidades y permitirán intervenir 80 barrios, 100 puntos críticos de basuras y escombros y apoyar a 5.000 recicladores, entre otras acciones que buscan mejorar la ciudad desde varios frentes.

Bogotá, ciudad piloto en Iberoamérica

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio de su representante en Colombia, Ramiro López, aprobó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, un crédito de forma directa, sin garantía del gobierno nacional por la suma de U$150 millones Galán aseguró que la capital fue seleccionada por el BID para realizar un programa piloto en este tipo de operaciones.

Los recursos tendrán destino específico, según manifestó el mandatario capitalino. Gran parte del crédito se invertirá en la revitalización urbana de 80 barrios en las distintas localidades: parques, vías, sistemas de drenajes y procesos de recuperación de los ecosistemas de la ciudad recibirán nuevos recursos.

El préstamo también de destinará al manejo de residuos. En ese sentido, se tiene previsto la intervención de 100 puntos críticos de disposición de basuras y escombros en diferentes lugares de la ciudad con el fin de aprovechar los materiales que puedan ser reincorporados a los procesos productivos. Igualmente, se contempla apoyar a 5.000 recicladores, de los 26.000 que tiene la capital, para que puedan mejorar su trabajo y la calidad de vida familiar.

Centros de acopio para recicladores

Uno de los destinos del dinero del préstamo serán los centros especializados que les permitirán fortalecer el proceso de clasificación de residuos para mejorar su integración al esquema del manejo de basuras de Bogotá. Además, se aplicará un sistema de información con el fin de hacer seguimiento al funcionamiento de los esquemas de aseo y sus operadores. conjuntamente con estrategias de cultura ciudadana, orientadas a promover el cambio de comportamiento en los ciudadanos frente al manejo de residuos

Así mismo, el alcalde Galán indico que parte de los dineros aprobados por el BID se dispondrán para fortalecer técnicamente el Catastro Distrital. El objetivo es brindar mejores herramientas de información con el objeto de facilitar y agilizar los trámites

El programa tendrá una duración de tres años y beneficiará a más de 520.000 familias, con las acciones integrales que se realizarán en materia de revitalización urbana, manejo de basuras y modernización de los programas de información de la ciudad.

Desde hace varios años, Bogotá buscaba avanzar en el tema de créditos directos que no requirieran como codeudor al gobierno nacional

Gracias a los trámites realizados, el BID aprobó el crédito sin tener un codeudor con garantía suprema, lo cual abre una puerta a nuevas fuentes de financiación para muchas ciudades en Colombia, afirmó Galán.

En junio de 2025, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobaron la suma de $200 millones de dólares para invertir en la movilidad de la ciudad, Transmilenio y la primera línea del Metro de Bogotá.

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