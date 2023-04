¿Qué hay detrás de las barras bravas como Los del Sur? Primera parte

Por: Cristian Andres Lopez |

abril 18, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Primera apéndice

Disidencias hay en todo ámbito: política, religiosa, armada, etc. Más en un país como Colombia; sunníes, chiíes, sefardies, cristianos ortodoxos, salafistas, etc. Este símil nace de la consigna “el fútbol también es como una religión” y tiene múltiples formas de interpretarse o vivirse.

-Publicidad.-

Ya lo decía Eduardo Galeano en su magna obra, el fútbol a sol y sombra, existen dos estereotipos de personas, El hincha y el fanático. para este breve trabajo [email protected] [email protected] con derechos y deberes.

Mucho se habla de los clubes, sus contrataciones, su bancarrota, su nómina y los recaudos semanales, el marketing y sus acciones en el mercado, pero ¿qué tanto se conoce sobre sus hinchadas? ¿qué sucede al interior de los propios estadios cuando juega un club? ¿existe o no rivalidades entre sus propios hinchas? “sigan viendo” dice un famoso youtuber, sigan leyendo es la consigna aquí…

Publicidad.

Estas reflexiones hacen parte de un documento de carácter investigativo, de crónica social, el cual rastrea las “disidencias o autonomías” en las propias barras de los clubes. Manifestaciones sociales cargadas de rivalidades: políticas, regionales, ideológicas y hasta económicas. Que se intentarán develar al calor de lo eufórico que puede llegar a ser un estilo de vida como el de una “barra brava”.

A continuación, se presentará una lista de los estudios de caso que se abordarán a lo largo de toda esta investigación la cual se entregará por partes. En pocas palabras, la secuencia de los textos será el resultado de estas primeras conexiones interpretativas.

Club atlético nacional: Los del sur vs Nación verdolaga y la más fiel.

Once caldas: holocausto norte vs Brigada 11

Junior de Barranquilla: FRBS vs la banda de los kuervos

Club Atlético Bucaramanga: Fortaleza Leoparda sur vs La gran familia

Club independiente Medellin: rexixtenxia norte vs los chatarrerox

Cabe aclarar que esta producción tiene como fuente de información las redes sociales, noticias de los medios masivos de comunicación, sumado a los testimonios de algunos integrantes de estas colectividades, parches, crews, etc.

¡¡¡Comencemos!!!!!

Club atlético nacional:

La lateral: Los del sur

Cuenta con filiales en toda Colombia y el exterior. Son considerados la “barra oficial”, que en la actualidad tienen relaciones poco cordiales con los directivos del club, hasta el punto que la administración rompe y desea no tener ningún acercamiento con ellos; son quienes se encargan de organizar todas las salidas en el estadio, la logística dentro de la grama y la tribuna, como también movilizar a todos sus integrantes en diferentes contextos.

Caracterización reciente en lo político e ideológico: durante las presidenciales no hubo una posición unitaria de apoyo a alguna campaña, más bien un sentir apartidista, con tintes de neutralidad, aunque en Bogotá algunos integrantes de sus filiales apoyaban el pacto histórico y en la mayoría de la costa, Santander y norte de Santander a Rodolfo.

Son direccionados por un comité ¿quiénes lo compone y cuál es su norte identitario? Sí bien no se registra un fin común más allá de la propia barra, lo que se denomina como el hincha de la barra, en muchas de sus prendas, accesorios y murales reviste el lema “Antioquia federal”, una consigna muy de la época de la patria boba, que sigue buscando la independencia del departamento del orden constitucional colombiano para darle autonomía administrativa y territorial, algo que esta colectividad tiene claro cuando en las tribunas ponían lemas como “belén de bajirá es Antioquia” un municipio en disputa administrativa con el departamento del choco.

La lateral norte, La banda izquierda: nación verdolaga; la más fiel-reveldes.

La mayoría son de la capital, también cuentan con filiales en la sabana de Bogotá y algunas ciudades intermedias de Colombia. Villavicencio, Tunja, etc. También en la ciudad de Medellín, el municipio de Itagüí, algunos pueblos de caldas y zonas del valle de aburra para el caso de la más fiel.

De manera unitaria estas dos barras autónomas estaban con el pacto histórico e hicieron parte activa de la mesa nacional junto a hinchadas históricas como el BRS, DRB, GARS entre otros, apoyando la candidatura de Francia Márquez. Se autodenominan la izquierda por su afinidad con sus orígenes fundacionales en pensamientos contestarios y liberatorios, ya que, muchos de sus integrantes provienen de movimientos contraculturales entorno a la música, rock, punk, metal, ska, entre otros; algo que les imprime una identidad nada ortodoxa y de tipo autogestionario, que revive el por qué estuvo de moda durante muchos años usar prendas de bandas de rock argentino como ataque 77 o dos minutos en las barras del país a finales de los 90 y principios de los 2000.

Conflicto, rivalidad, poder, autogobierno e identidad:

Es uno de los mayores conflictos entre hinchas del mismo club, cabe señalar que todos son creadores de la barra los del sur en Medellín y Bogotá, más sin embargo desde hace más de una década viven en constantes enfrentamientos. El conflicto esta desde el 2007, y ha escalado a todos los escenarios, carreteras, excursiones, aeropuertos, estrados judiciales, redes sociales, ámbitos políticos y hasta las fronteras del sur del continente; algo que a la fecha parece no tener solución, que perdura y se radicaliza en cada cambio que el propio club ayuda a impulsar cuando niega entrada a uno por darle contentillo al otro, desde luego muy cuestionable, porque no existe entonces política o ruta de atención integral hacia la convivencia y el buen vivir en las tribunas. Se impulsa el sí al visitante, pero se ve a una parte de sus propias tribunas como visitantes, una contradicción casi aristotélica.

Dos modelos que se chocan en la poca visión unitaria del hincha verde y que ha involucrado en esta polémica desde directivos hasta políticos locales; A lo sumo la barra “tradicional” les llama a los demás “traidores”, constantes cantos como “ohhhh lo juro por el verde los traidores nunca vuelven, porropopo el que no salte es un rolo maricon” pero ¿qué significa traición? Un lema que no tiene una base muy clara, dicen que es por traición a las políticas de los del sur y el comité, es decir, no querer acatar las direcciones de un grupo de personas, algo natural en cualquier sociedad, no estar de acuerdo y dar un paso al lado es llamado “traición”, desde la otra esquina tienen como lema “porropopo, porropopo, el que no salte se arrodillo” que arrodillarse significa en este contexto estar de acuerdo con todo lo que “demagógicamente y con autoritarismo” ordena dicho comité. Llevando a esta contraparte a señalar que atlético nacional es el equipo del país. O el club atlético nacional de Colombia.

Reconocimiento, poder y autogobierno:

Unos fungen como barra oficial, los demás son colectividades autónomas que han ganado su reconocimiento social por todos los actores a pulso, pero que se les ha negado el acceso a cierto tipo de privilegios que los directivos y patrocinadores otorgan a otros actores muy bien acomodados, el conflicto sigue vivo y ante una aparente crisis institucional-administrativa esto tiende a encenderse aún más. Para la siguiente entrega se ampliará este interesante fenómeno y sus imaginarios sociales alrededor de esta pasión.