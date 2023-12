Qué hacer para que su gato no le dañe el árbol de Navidad

.Publicidad.

En la época decembrina es normal que las casas se vistan de navidad, con adornos, luces y todo tipo de muñecos navideños. Para quienes tienen mascotas, sobre todo gatos, es un dilema pues estos felinos aman los árboles de navidad y más porque creen que pueden trepar en ellos, jugar con los adornos y en general se convierte en su centro de entretención. Por ende, aquí le damos unos tips para que su gato no dañe el árbol de Navidad y tampoco se le acerque, pués podría caerle encima.

Lo primero que debe tener en cuenta es la base del árbol, debe fijarse en que esta sea fuerte, ancha y de materiales pesados que lo mantenga inamovible. Esto hará que resista el peso de su gato y se puede evitar accidentes. Además, puede ponerlo en una esquina o rodearlo con soportes, así si se cae puede quedar recostado en la pared y si tiene soportes alrededor los gatos no tendrán acceso a él.

..Publicidad..

Otro tip bastante llamativo es armarlo por etapas, es decir, un día el árbol solo, otro día con las luces y un tiempo después con los adornos. Así como no aparecerá de repente no serán tan llamativo para el felino cuando esté en la etapa de la decoración. También, puede comprarle nuevos juguetes para que no preste atención a la decoración navideña y tenga nuevas entretenciones que llamen más su atención.

...Publicidad...

Finalmente, y como medida un poco más sería, puede consultar con su veterinario algunas fragancias que pueda aplicar en el árbol. Pues algunos aromas repelen a estos peludos sin hacerles daño, simplemente no van a querer acercarse.

....Publicidad....

| Ver también: Así puede proteger a su gato del frío bogotano en la temporada decembrina