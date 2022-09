¿Qué fue del niño pastor que emocionaba a sus fieles en los años 90?

.Publicidad.

En los años 90, la comunidad de Paiján en el Perú volvió famoso a un pequeño joven, que como todo un pastor experimentado, predicaba en varios de los templos del pueblo. Ese pequeño joven se llamaba Nezaretth Castillo y desde antes de su nacimiento parecía tener el destino marcado. Según su padre, Dios se le presentó en un sueño y le dijo que iba a tener a un hijo que iba a viajar por el mundo predicando la palabra del señor. Después, se enteró que su mujer estaba embarazada.

Desde muy temprana edad Nezaretth Castillo ya mostraba su capacidad para encantar a la gente. Con solo 3 años empezó a hablar para el publico y a los 8 ya era toda una figura de los templos de Paiján. En la televisión se volvió una estrella y rapidamente sus videos le dieron la vuelta al mundo.

Sin embargo, durante varios años Nezaretth Castillo desapareció y ahora con el auge de Tiktok sus videos volvieron a estar en los primeros lugares de todas las redes sociales, convirtiéndose de nuevo en un hit en las plataformas.

Después de casi 20 años, Nezaretth se alejó de las predicas pero no de seguir a Jesús; y ahora, a través de la música rinde homenaje a Él y a su religión. En la parte física no ha cambiado mucho y gracias a que sus videos se volvieron virales de nuevo, ha cosechado un muy buen numero de seguidores. Ahora el niño predicador es un cantante religioso, y no le va nada mal.

