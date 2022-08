El rector que echaron por sexy y fue defendido por las madres de los estudiantes

Por enseñar sus músculos en redes sociales casi pierde su puesto, pero fue gracias a las progenitoras de sus estudiantes que no lo sacaron

Conrado Salazar no solo presume de su escultural cuerpo sino también el haber sido rector de una escuela de primaria ubicada en estado de Colima en México, lugar donde le pidieron retirarse de su cargo, luego de que el publicara unas fotos en la que dejaba ver su musculatura, motivo por el que algunas personas insistieron en que él era un mal ejemplo para los niños.

Y es que Salazar contó esta anécdota en TikTok a través de un video que se hizo viral debido a que, según él, lo quisieron correr de su cargo por el contenido que publicaba en sus redes sociales pero las madres de los alumnos recogieron firmas y le devolvieron su puesto.

Asimismo, el rector a posteado otros videos donde deja ver su tonificado cuerpo. Uno de ellos lleva como título: “cuando eres el director y quieres cambiar tu foto de perfil”, un post que ya acumula más de un millón de ‘Me gusta’ y en el que Conrado muestra una serie de fotografías durante su jornada laboral con los estudiantes, así como su cuerpazo.

Por su parte, los internautas no se han podido resistir al encanto del rector e incluso le han dejado mensajes como: “pago el triple de inscripción, no importa”, “Yo le diría a mi hijo pórtate mal para que me hable el director” y “¿están solicitando Maestras?" entre otros extrovertidos comentarios.

