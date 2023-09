Cómo Juan Pablo Jaramillo se convirtió en el Youtuber más querido y odiado de Colombia

.Publicidad.

Este famoso youtuber caleño cuenta que comenzó a hacer videos en 2008, porque necesitaba canalizar los sentimientos que le produjo la desaparición de su padre años atrás. Desde entonces, saber qué está haciendo Juan Pablo Jaramillo ha sido una preocupación frecuente de sus seguidores.

Comenzó con su canal de YouTube cuando tenía 14 años inspirado en el trabajo de los influencers filipinos conocidos como Moymoy Palaboy, dos niños que en las redes sociales recuerdan con cariño, principalmente por un entretenido video donde simulan cantar “Marimar” de Thalía.

Al verlos, Juan Pablo se inspiró para crear un formato que podía adaptar a su estilo personal. Con esta idea, subió sus primeros videos a YouTube, aunque poco tiempo después, la plataforma vetó su trabajo por utilizar canciones sin respetar los derechos de autor. Esta restricción legal le implicó al creador de contenido comenzar a crear sus propias canciones.

Logró masificarse cuando hizo un video para contarles a sus seguidores que era gay y que necesitaba que sus seguidores también lo supieran. Allí relató sus experiencias de vida al descubrir su orientación y hablar de su pareja.

Hoy, su video tiene más de 8 millones de reproducciones y en él, Juan Pablo también utiliza su propia experiencia de vida para inspirar a otros chicos que, tal vez, aún no han encontrado la forma de su asumir la orientación sexual frente a las personas de su entorno.

Este parece ser el punto de partida para el Juan Pablo activista. Ese joven que despierta amores y odios, que lleva años creando contenido en pro de la inclusión y para compartir el mensaje con las personas que miran sus videos.

Viaje a Bangladés

En 2017, el youtuber francés Jerome Jarre invitó a Juan Pablo Jaramillo y a otros creadores de contenido a Asia para visibilizar una crisis humanitaria de la que no se estaba hablando en medios de comunicación.

Los youtubers querían hacer una colecta monetaria para apoyar a un millón de personas de la tribu Rohingya desplazadas por un genocidio y también querían que marcas como Google patrocinaran su causa humanitaria. No lo lograron, pero la empresa de mensajería UPS sí participó de forma activa y envió varios aviones cargados de elementos de primera necesidad.

En Birmania estaban exterminando a esta tribu musulmana que históricamente había sido rechazada por sus creencias, en medio de un país donde la mayoría de las personas son hinduistas. Meses antes del viaje de Juan Pablo y sus amigos youtubers, la situación se agravó y el gobierno de ese país incendió sus aldeas. Más de 150.000 Rohingyhas fueron exterminados.

Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos y Juana Martínez, junto a otros influencers, llegaron al campamento de refugiados ubicado en Bangladés, en una ciudad de 220.000 habitantes llamada Cox Bazar, equivalente a la cuarta parte de los desplazados que llegaron al lugar.

La iniciativa humanitaria, que también fue apoyada por otros videobloggers como Luisito Comunica o Nath Campos, recaudó 1 millón de dólares en un solo día. Luego, la cifra ascendió a 1,4 millones de dólares en cinco días y al final, la colecta total fue de casi 2,5 millones de dólares en menos de un año.

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos también aportó dinero y en tiempos de pandemia envió funcionarios al lugar donde estaban los refugiados. Al evaluar la emergencia, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que no se olvidara la crisis de los Rohingya.

Para que las cuentas fueran transparentes, los jóvenes entregaron un informe de 200 páginas con infografías y dibujos llamado No es un documento aburrido para explicar de la forma más sencilla en qué y cómo gastaron el dinero que ellos entregaron a los desplazados a través de las ONG.

Controversias sobre las iniciativas de Juan Pablo Jaramillo

A fines de 2017, los influencers Juan Pablo Jaramillo y Christian Castiblanco hicieron una petición virtual que logró recoger 25.000 firmas en las primeras 11 horas. El motivo fue una iniciativa llamada Aquí entran todos. La intención del youtuber y su pareja de entonces era que los restaurantes o bares que estuvieran interesados en fomentar la inclusión, lo anunciaran públicamente y capacitaran a los empleados.

Esta idea incomodó tanto a las personas que no estaban de acuerdo como a integrantes de la comunidad LGTBIQ+. El argumento era que la iniciativa no había contemplado detalles importantes: podría afectar a los comerciantes que se sumaran porque una parte de su clientela preferiría no ir a este tipo de espacios, era una nueva forma de exclusión y consideraron violento el hecho de decirles a personas de otros géneros cuáles eran los lugares a los que podían acceder y cuáles no.

Pese al alboroto en redes, el expresidente Juan Manuel Santos atendió el llamado y expidió un Decreto sobre inclusión y diversidad en 2018.

El año pasado, los usuarios de redes sociales cuestionaron nuevamente a Juan Pablo Jaramillo cuando él ayudó a difundir la convocatoria de una besatón en pro de la inclusión que se haría en repudio a una agresión que días atrás había sufrido una pareja gay en un parque bogotano.

El influencer con millones de seguidores en Instagram se apersonó de la causa y por este motivo fue acusado de querer presentarse como el verdadero líder de la manifestación, pero las respuestas en redes sociales fueron principalmente favorables con Juan Pablo.

Él es un icono y no solo para personas de orientaciones sexuales diversas, sino para los chicos que en otras épocas eran adolescentes, veían su contenido y ahora son adultos que siguen admirándolo.

A lo largo de su trayectoria, Juan Pablo Jaramillo ha hecho videos como Lo que suponen de las personas trans, Cultura de cancelación, ¿debe cambiar? o Viviendo con depresión y ansiedad recordados por su público de las redes sociales.

¿Qué está haciendo Juan Pablo Jaramillo en este 2023?

Este año Juan Pablo Jaramillo ha tenido un poco abandonado su canal de YouTube, pero sí ha estado muy activo en Tiktok donde sus videos, que pocas veces superan el minuto de duración, son todo un éxito en la plataforma.

Así, sigue concientizando a sus seguidores sobre la necesidad de hacer el mundo un lugar más inclusivo, se divierte con sus amigos y hasta contesta mensajes de las personas que lo critican.

En uno de esos mensajes, un usuario lo atacó por promocionar la cuenta de contenido para adultos de su hermana y le dijo que ahora tendrán que desnudarse para poder hacer dinero.

Juan Pablo explicó que ellos están en muchos otros espacios donde se puede hacer dinero: TikTok, Twitter, Facebook e incluso, la vida real. Al final, se ríe ante la cámara y le contesta que mientras a ellos les tocó hacer dinero, la vida a él le dio la labor de criticar.

En agosto de 2023, Juan Pablo Jaramillo se ganó el premio Activista del Año en los Kids Choice Awards de Nickelodeon. El certamen anual del canal de televisión infantil que suele premiar a influencers, músicos o realizadores de programas para niños.

Y mientras hay quienes dicen que alejado de YouTube no ha conseguido reinventarse, otros opinan que Juan Pablo Jaramillo ya es una figura icónica de las redes sociales de impacto continental, que no tiene que demostrarle nada a nadie.

Así que es posible que la mejor forma de entenderlo sea por medio de esa desgastada frase que remarca que, en muchas ocasiones, lo importante no es que las personas hablen bien o mal, sino el hecho de que hablen.