Seven Seven: qué esperar de la nueva colección para mascotas que hizo junto a Ferōz

Feroz es una reconocida marca para mascotas que junto a Seven Seven ha diseñado una colección de chalecos, chaquetas y más para los peludos de la casa

Seven Seven se ha consolidado como un referente de la moda joven desde el 2011, esta marca hace parte del portafolio de Grupo Pash. En un mundo en el que las mascotas ya no son vistas como tal, sino como miembros de la familia, este marca colombiana vio la oportunidad de abrirse paso en el mercado de accesorios para mascotas y lo hizo junto a Feroz, una marca colombiana especialista en el tema.

Ferōz, Urban Pet Fashion, es una empresa que nació en el 2017 y que se inspira en el mundo de la moda para crear piezas de diseño logrando que los perros y gatos reflejen el estilo e identidad de sus humanos.

Como parte de esta colección, Seven Seven, bajo su plataforma DO GOOD, realizará una donación de 12 millones de pesos, que se destinarán a un abono de 9 millones para una cirugía veterinaria especializada y el resto a la compra de medicamentos y alimento especial para mascotas que lo necesiten,

El 19 de septiembre se hizo el lanzamiento oficial de la colección junto a las voceras de la marca, creadores de contenido y más personalidades de a industria. Este evento se llevo a cabo en el Parque el Chico, donde no sólo se presento la colaboración, sino que además se dio a conocer la fundación Doggy In Home dedicada a la adopción de mascotas.

Allí explicaron que esta serie de productos diseñados por Seven Seven y Feroz, permite que los dueños y sus mascotas hagan match con estilos preppy, college, sporty y chic, promoviendo la idea de que las mascotas también aprecian la moda.

La colección se compone de 13 referencias para mascotas, entre ropa como chalecos, chaquetas; y accesorios como arneses, collares, pañoletas, y más.

Las 2 orillas habló con la fundadora de Feroz y la directora de marca de Seven Seven, nos contaron que esperan ofrecer con la marca y detalles como los precios, y materiales de los productos. Ana María Abril de la marca de Grupo Pash comentó que esta idea nació de la necesidad de crear prendas para todas las ocasiones y uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas son las mascotas. El rango de precios esta entre $50 mil y $130 mil.

Por su parte, Daniela Rivera, la creadora de Feroz comentó que la colección no solo esta pensada en perros, sino que también se podrá encontrar productos para gatos. A su vez, comentó que todos los materiales de los artículos son seleccionados con cuidado para que no le generen alergias a las mascotas.

Para Finalizar, Paola Castillo directora de la fundación Doggy In Home, aseguró que deberían existir muchas más empresas en la escena colombiana que brinden apoyo a las fundaciones, además aseguro que donar no es la única manera en que se pueden ayudar a este tipo de entidades.