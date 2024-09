Paul Van Dyk en Bogotá: El famoso DJ alemán que se enamoró de Colombia

.Publicidad.

En 2017, luego de un matrimonio fallido con su exesposa Natasha Van Dyk, el DJ alemán Paul Van Dyk se casó con la colombiana Margarita Moreno. La boda fue por todo lo alto, en Cartagena, y aunque aparentemente la pareja no vive, o por lo menos no mantiene en nuestro país, el famoso DJ ha destacado en varias ocasiones tener gran aprecio por el país y parte de su familia viviendo acá.

Matthias Paul, nombre real del artista Paul Van Dyk, es uno de los máximos referentes de la electrónica mundial, quien se ha destacado por canciones como "For an angel", "Duality" o "Nothing but you". Se volvió famoso con su segundo álbum de 1997 llamado Seven ways, que lo hizo destacarse en el subgénero conocido como 'trance'.

En 1999, se volvió el accionista mayoritario de Vandit Records, una de las discográficas más importantes en el crecimiento de la electrónica mundial, por la que han pasado referentes como Alex Morph o Giuseppe Otavani.

Fue seleccionado como el DJ más importantes del mundo, por los resultados de una encuesta de la revista DJmag, luego Tiesto, quien se ha hecho nuevamente conocido en los últimos años por canciones con Shakira y Karol G, lo destronó.

En 2016, tuvo un accidente de columna que lo llevo a guardar reposo. De ahí salió uno de sus discos recientes más exitosos llamado From then on, que volvió a dispararlo.

El viernes 20 de septiembre se presentará en el Lourdes Music Hall de la ciudad de Bogotá. Las entradas, en la última etapa de venta, comienzan en $95.000, sin incluir el servicio por la respectiva venta.

