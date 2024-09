¿Dejar de comer en las noches es bueno o afecta su salud? Esto dicen los expertos

.Publicidad.

El ayuno intermitente es un estilo de vida en el que no se come durante un período cada día o semana. Existe el ayuno de días alternos, el ayuno diario, entre otros. Pero el más común es el de no comer en las noches, cuando las personas se saltan la cena y vuelven a comer hasta el desayuno del siguiente día. Pero muchos no saben si es realmente sano o no.

El doctor y creador de contenido Rawdy Reales subió un vídeo bastante explicativo al respecto, donde habla de este estilo de vida y lo que causa en el cuerpo. Para que sea cual sea su preferencia lo haga de forma consciente pues debe tener siempre la opinión de un médico.

Es bueno o malo no comer en las noches

Lo primero que debe tener en cuenta es que cuando se levanta su sistema hormonal funciona de una manera, al medio día otra y en la noche se programa para dormir y también es diferente. Así que en el momento en que coma va determinar el funcionamiento de sus hormonas, en consecuencia, estar enfermo o estar sano metabólicamente hablando.

También explicó que durante el día tenemos tres picos de insulina y después de las 6 de la tarde ya no tenemos hormonas y menos hormonas suficientes para comer o estar despierto. Cuando se come después de esa hora, sobre todo muy tarde, sobre las nueve, el metabolismo de esa comida no va a ser el adecuado. Así que no es necesario dejar de comer en la noche pero sí es fundamental comer temprano para no enfermar con el tiempo.

