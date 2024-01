Punch, la productora que descubrió a Pacheco y se hundió dando la pelea contra Caracol y RCN

Su fundador Alberto Peñaranda fue un descubridor de talentos como Pacheco, pero no pudo con la competencia de los canales privados respaldados por grupos económicos

Con la llegada de la televisión a Colombia, había todo un mundo sin explorar que algunas productoras aprovecharon. Entonces surgió Punch, también conocida como Producciones Nacionales Colombianas de Hoy. Esta fue la primera programadora y productora de Colombia y poco a poco fue tomando mayor fuerza. Su época dorada fue durante las décadas de los 70 y los 90. Sin embargo, poco después llegó más competencia y se crearon los canales privados. Esto terminó acabando con esta importante empresa que a pesar de haber hecho historia, hoy quedó en el olvido.

Sin embargo, lo que logró PUNCH, fue algo muy positivo para la televisión colombiana. Fue tal su influencia que incluso llegó a exportar algunas de sus producciones al exterior. Además, también consiguió traer a Colombia varias producciones de Estados Unidos. Esta es la historia de Punch, la productora y programa que desapareció con la llegada de los grandes privados.

Los inicios de PUNCH, la primera programadora de Colombia

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla llegó la tan innovadora televisión para aquella época. Este era un invento que revolucionó todo. Claro que tuvieron que pasar años para que este medio tomará la fuerza que logró tener la radio. En un inicio no era asequible y no todos podían obtenerla. Sin embargo, este era un campo lleno de posibilidades y oportunidades debido a la poca competencia. Entonces surge una programadora de televisión bajo el nombre de Punch, la primera del país. la cual estuvo activa por más de 30 años, hasta que no logró superar a rivales como Caracol y RCN.

En 1956, gracias a Alberto Peñaranda Restrepo y Cristina Schneider de Peñaranda surgió Producciones Nacional Colombiana de Hoy. La primera transmisión que realizó la programadora fue en el año 1957 desde el Estadio Nemesio Camacho el Campín. Este fue un gran punto de partida para que PUNCH siguiera creciendo e incluso se dedicara crear su propias producciones. Debido a la poca competencia, llegó a convertirse en uno de los llamados 4 grandes pesados de aquel entonces. Pasaron algunos años y en 1975, junto a RTI y a Caracol Televisión, se crean los Estudios Gravi.

Estos estudios se dedicaron a crear diferentes programas de televisión durante varias décadas. En un trabajo solitario, Producciones Nacionales Colombianas de Hoy se unió a OTI. Este es un conglomerado de cadenas de televisión de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal. Una unión sin duda alguna positiva. Y es que, hacer parte de esta organización, significa fomentar las relaciones entre diferentes televisoras. Por esto y más, Punch se convertía en una de las programadoras y productoras más importantes del país.

Los mejores años de la productora y programadora y su final

Para la década de los 90, PUNCH había conseguido grandes logros para la televisión colombiana. En aquel entonces ya habían emitido más de 8000 horas de dramatizados nacionales. Claro que la parrilla de esta productora y programadora constaba de otro tipo de programas. Algunos informativos, y también uno que otro recreativo. Además de algunas producciones nacionales que fueron exitosas en aquel entonces, también emitió productos internacionales. Dentro de estos nos encontramos nombres como: Los Pitufos, Clase de Beverly Hills y Guardianes de la bahía II.

Por si fuera poco, PUNCH logró también enviar varias de sus producciones a otros países, como Panamá y Estados Unidos. Su trabajo le permitió ganar algunos galardones como el ACOPI y Premios Simón Bolívar. Además, con Imagínate, consiguieron el premio a Mejor programa infantil en el festival internacional de cine y televisión en Nueva York en el 91. Así mismo, fue la puerta para que varios colombianos con talento lograran gran reconocimiento. Todo esto llevó a la programadora a querer convertirse en un canal privado, algo que intentaron en el 89. Que además quisieron hacerlo junto a RCN Televisión y Caracol Televisión.

Para el año 1997 vuelven a intentar entrar a una licitación esta vez bajo el consorcio TV Color Limitada. Esto lo hizo con el fin de conseguir una frecuencia en la televisión nacional. Sin embargo, esto mismo sería el inicio de una historia que no terminaría con un final feliz. Finalmente la licitación fue dada a RCN Televisión y a la programadora con la que ya había trabajado, Caracol Televisión. A pesar de mantenerse como programadora del Canal A en aquel entonces, tuvieron que sufrir una crisis financiera. Pese a luchar por seguir adelante, el panorama no era bueno. Fue así como en el año 2000, se apaga la primera programadora de Colombia y entran en liquidación. Así termina la historia de PUNCH.