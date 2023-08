Por genética Miguel Uribe Turbay será hazmerreír en 2026

Por: Alvaro de Jesus Forero Salazar |

agosto 30, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

¡Hagamos memoria!: Julio César Turbay Ayala fue abuelo de Miguel Uribe Turbay (este último que heredó su grandilocuencia para exhibir salidas en falso como las de su abuelo). Pues Turbay abuelo afirmó en plena campaña de 1978: “La corrupción hay que reducirla a sus justas proporciones”. No dijo acabarla, pero tampoco dijo cuáles serían esas “justas proporciones”.

| También le puede interesar: ¿Tenía razón Turbay Ayala?

-Publicidad.-

Es decir: ¿Ser ejercida solo por la “gente de bien”?

Esta salida en falso le generó un linchamiento social y quedó como una marca que le genero durante sus 4 años de gobierno, toda suerte de chistes. Podríamos afirmar que fue el mentor de Duque. La diferencia con Turbay Ayala es que, para entonces no había redes sociales, pero su fama de “bruto” se hizo viral de boca en boca.

Publicidad.

Recordemos uno de tantos chistes que hizo carrera:



Cuando Turbay viajó al Perú para un encuentro con el entonces presidente Francisco Remigio, preocupado por no meter la pata, le pregunta a sus asesores qué hacer si no tenía respuesta a alguna pregunta que le hiciera Remigio. Sus asesores le aconsejaron que, para no quedar mal, si no sabía la respuesta, hiciera una contrapregunta, de esta forma podría encontrar la respuesta más fácil.



(Recordemos que en Colombia para 1978 había 2 vehículos predominantes: “Simca y Renault 4”. Tengan esto en cuenta para entender el chiste).

Remigio pregunta a Turbay: “Dígame, doctor Turbay, ¿qué es lo más autóctono que tienen en su país?”

Turbay no sabía que significaba 'autóctono'. Entonces, responde con una contrapregunta: “Yo le respondo su pregunta, doctor Remigio, si me dice primero, qué es lo más autóctono que tienen en su país”.

Remigio respondió: “Lo más autóctono en mi país son los Incas”.

Turbay entendió la frase así: “son loSimcas” y respondió: “En mi país lo más autóctono son los Renoles”.

Su nietecito Miguel, es indudablemente émulo del abuelo en tanto su gran capacidad de salidas en falso. Como el ungido del dedo de Uribe 2026, se disputará el primer lugar del hazmerreír con Duque por el campeonato de los memes, al buen estilo de las lumbreras dignas de llamarse: “Oposición inteligente”.

| También le puede interesar: Miguel Uribe, el nuevo heredero de Álvaro Uribe

El BB de Turbay se ha caracterizado por sus continuas salidas en falso que le han generado no pocas peinadas en público. En resumidas cuentas, este delfín entre los delfines -nietos- del acuario, cada vez más degenerativos, protervos y torpes, se sienten herederos por derecho a disputarse el virreinato criollo; y, seguirán dando de qué hablar.

Miguel Uribe se perfila sin lugar a dudas como el ungido del dedo molecular para el 2026. Cuenta con su mismo apellido, ante la frustración y el vacío que dejó Tomás o Tom como se le conoce.

Amanecerá y veremos…