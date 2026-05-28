- Los millonarios enredos de la mujer con la que el Presidente paseó de mano cogida en Panamá

Vanessa Cortés la joven de 33 años que ha estado con Petro en varios destinos internacionales catapultó sus ingresos en los 4 años que llevan de cercanía

El 30 de junio de 2024, se conoció el video de Gustavo Petro caminando de la mano por el centro histórico de Ciudad de Panamá con una mujer que vestía un forrado traje azul. Él le tomaba fotos con coqueteo y no faltaron las fotos que revelaban complicidad. Las imágenes se viralizaron casi de inmediato sin que entonces se supiera quién era la mujer con quien el Presidente no disimuló cercanía estando aún casado con Verónica Alcocer, quien fungía de primera dama. Se supo luego que aquel encuentro, que fue más allá de la reunión que motivó el viaje, la posesión del Presidente José Raúl Mulino, se convirtió el detonante para la separación y ahora divorcio de la pareja presidencial.

Pero ¿Quién era ella?

Fueron muchas las especulaciones y salió a la palestra el nombre de una conocida trans barranquillera: Linda Yepes. Quien no dudó inicialmente en aprovechar el equívoco para publicitar su imagen y la de su restaurante, aunque pronto lo desmintió. Sin embargo, el interrogante quedó abierto.

Paseando de la mano en Panamá fue la primer y única vez en la que se han dejado ver juntos.

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El primer en soltar un nombre para despejar la incógnita fue el periodista de Norte de Santander, Jhon Jairo Jácome, quien se aventuró a identificar en su cuenta X a Vanessa Cortés. Citó a una fuente que la conocía. Se trataba de una manizaleña de 28 años que se había cruzado con el presidente en una rumba en Bogotá. Jácome también dijo algo más: que ella tenía una casa en La Calera y una camioneta que serían regalos del mandatario.

Una fuente que conoce a la mujer con la que fue grabado el presidente Gustavo Petro en Panamá me dice que se trata de Vanessa Cortés, quien vivió en Manizales y trabajó en la Registraduría de esa ciudad. Actualmente vive en Bogotá. Tiene casa en La Calera y anda en una camioneta… pic.twitter.com/d8jUfMCdfz — Manolesco (@jhonjacome) July 2, 2024

La Silla Vacía no ignoró el trino de Jácome. Durante dos años rastreó contratos, escrituras, balances empresariales y documentos notariales. Cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad de Cortés y la identificaron como su pareja. Además, fotos publicadas por ella en redes sociales la ubican en El Cairo y en los Emiratos Árabes en octubre y noviembre de 2025, los mismos días en que Petro realizó visitas oficiales a esos países. Todo ha quedó registrado en la red social y las imágenes publicadas por la propia Vanessa Cortés fueron el soporte de hechos que se volvieron noticia dos años después del encuentro de Panamá.

El milagro económico de la amiga del Presidente

Vanessa Cortés Carmona se graduó en 2010 del colegio San Miguel y durante los siete años siguientes no registró ninguna actividad laboral. Entre 2017 y 2019 trabajó en una corporación llamada Opción Colombia. Después firmó contratos con la Secretaría de Seguridad de Bogotá para actividades de convivencia comunitaria. Luego entró a la Registraduría como supernumeraria. Para mediados de 2022 vivía en un apartamento corriente en el barrio Barrancas, en Bogotá, y no tenía ninguna propiedad a su nombre ni empresa alguna constituida.

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Cuatro meses después de la posesión de Petro fundó Kayros Advice SAS con un capital de 200 millones de pesos. La empresa declara dedicarse a invertir en otras sociedades, comprar propiedades y asesorar en materia gerencial.

El 2 de noviembre de 2025 los dos estaban en el Cairo.

Con 29 años ella era su única accionista y su representante legal. Entre 2022 y 2025 Kayros Advice triplicó sus activos. En dos de esos tres años la empresa reportó cero ingresos. Luego, entre 2025 y 2026, sus ingresos se dispararon y el balance de la compañía mostró activos y rentas por más de 600 millones de pesos cada uno. En 2023, Cortés ya no vivía en Barrancas sino en un edificio en el barrio Chicó, a dos cuadras del parque de la 93. Ese mismo año compró un lote de ocho mil metros cuadrados dentro del condominio Horizontes en La Calera, declarando ante notaría que pagó 80 millones de pesos. Para enero de 2025 intentó venderlo en 700 millones.

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Consultada sobre el origen de su riqueza, Cortés le respondió al portal esta proviene de asesorías administrativas y financieras. Y sobre su relación con el presidente dijo estar soltera.

La conexión de Vanessa Cortés con los financiadores de la campaña presidencial

El nombre que conecta el patrimonio de Cortés con el entorno del gobierno es Alejandro Herazo Mejía, quien un mes después de haberse creado Kayros, fundó una sociedad llamada Gracia ERP, dedicada al desarrollo de software contable. Su socio en esa empresa fue Jaime Berdugo, exempleado de Euclides Torres, y hoy viceministro del Interior y mano derecha del ministro Armando Benedetti. Ambas empresas, la de Vanessa Cortés y la de Alejandro Erazo compartieron su primera dirección, luego su segunda, y después la tercera en Chapinero.

Vanessa Cortés coincidió también con el Presidente en Arabia Saudita en su visita oficial el pasado 29 de octubre de 2025.

Euclides Torres cabeza del llamado clan Torres de Puerto Colombia fue un gran financiador de la campaña de Petro y la manifestación en la plaza de La Paz en Barranquilla que significó un punto de quiebre en la campaña en el Caribe, definitivo para el triunfo presidencial del candidato del Pacto Histórico.

La empresa Gracia ERP, por su parte, reportó en 2024 ingresos por más de 2.400 millones de pesos y utilidades de 2.100 millones. Es el único año en que la empresa registró actividad financiera. En los demás periodos declaró cero ingresos, cero gastos, cero resultados. Pero aquella empresa compró una propiedad de 2.200 millones de pesos en La Calera, 1.750 metros cuadrados con casa incluida, frente a la represa de San Rafael, en el mismo municipio donde Kayros tiene su lote.

Dos fuentes consultadas por La Silla dijeron que el incremento patrimonial de Vanessa Cortés tiene que ver directamente con Euclides Torres. Cortés negó conocerlo. Y Torres no les respondió. Pero es mucha el agua que puede correr bajo la mesa.

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