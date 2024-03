Por qué Nataly Umaña no habría quedado eliminada de La Casa de los Famosos

Aunque muchos en redes pedían no votar por ella para que saliera del reality, finalmente podrá estar una semana más. Eso sí, ya volvió a ser nominada

Una nueva noche de eliminación dejó a Colombia expectante por lo que podía pasar. Varios nominados, queridos por el público, competían con la impopular Nataly Umaña. Recordemos que esta actriz ha despertado todo tipo de críticas por parte del público a raíz de su separación. Es por esto que, muchas personas esperaban que ella fuese la eliminada el pasado domingo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la mujer logró salvarse en esta gala y quien salió fue José Miel. Esto ha generado todo tipo de opiniones pues se esperaba otro resultado. Sin embargo, Mónica Rodríguez comentó las supuestas razones por las que Nataly Umaña siguió en La Casa de los Famosos.

La supuesta razón por la que Nataly Umaña no salió de La Casa de los Famosos

Para muchos fue un gran alivio ver a Nataly Umaña entre las nominadas que corrían el riesgo de salir del reality. Tras lo ocurrido con Alejandro Estrada, todos querían que la mujer fuese eliminada de La Casa de los Famosos. Sin embargo, esto no ocurrió a pesar de que la gente estuvo en suspenso al anunciar quién se despedía del programa. Por muy poco, Nataly Umaña se salvó de salir del programa y los comentarios no se hicieron esperar. La gente no podía creer que José Miel fuese el eliminado en vez de Nataly Umaña. Ante esta situación, Mónica Rodríguez, importante presentadora, salió a dar su opinión al respecto.

Última ceremonia de eliminación La Casa de los Famosos. Pantallazo Canal RCN

La mujer no dudo en decirl sin filtro alguno, manifestando algún tipo de burla. En su cuenta de X, dijo "Tan tiernos creyendo en 'realities'. Obvio nunca sacan a quienes les dan 'rating' y les genera pauta". Sin pelos en la lengua, la presentadora aseguró que este tipo de cosas están "arregladas". De ser las cosas, como insinúa la mujer, aún queda Nataly Umaña para rato en La Casa de los Famosos. Siguiendo esta dinámica, seguiría pasando lo mismo con aquellos que son polémicos dentro del reality. Habrá que ver qué pasa con esta nueva semana, recordemos que la actriz ya volvió a ser nominada.

Tan tiernos creyendo en realities. OBVIO NUNCA sacan a quienes les da rating y les genera pauta.

Es simple. Se cuida el negocio, socio. — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 18, 2024

Siendo así las cosas, la mujer vuelve a estar en peligro, aunque claro, ella sigue siendo tema de conversación.

