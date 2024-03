MinCiencias: maltrato laboral ¿y un muerto por estrés?

Por: Pablo Emilio Obando A. |

marzo 17, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Acoso, sobrecarga laboral, abuso de autoridad y maltratos de MinCiencias generaron renuncias. Una directora murió, al parecer, por causas relacionadas al estrés.

Aquí el recuento del cubrimiento que ha dado la prensa al respecto sin hasta el momento suced algo.

En nota periodística del columnista Juan Pablo Vásquez en el diario El País de fecha 21 de noviembre de 2023 titulada LAS ACUSACIONES DE PERSECUCIÓN EN EL MINISTERIO DE CIENCIAS se expresa el desazón que existe entre los funcionarios de tal cartera por múltiples malestares debido a un maltrato laboral y otras presuntas irregularidades:

"La socióloga Yesenia Olaya, de 34 años, vive tiempos inquietos desde que asumió el mando del Ministerio de Ciencias, en mayo pasado. A lo largo de estos siete meses ha lidiado con renuncias de sus subalternos —incluyendo su secretaria privada y cuatro directores de dependencias—, acusaciones por maltrato laboral, quejas de sus equipos técnicos que la responsabilizan de autorizar millonarias convocatorias que no cumplen con las funciones de la cartera y reproches por contratar al propietario del apartamento en el que vive como director de Gestión de Recursos".

Renglones más adelante el columnista resalta una nota de la presidenta del sindicato del ministerio : "El 10 de octubre, la líder sindical envió una carta al presidente Gustavo Petro, expresándole su preocupación por diferentes irregularidades en la cartera.

En una página y nueve anexos manifestaba que ella era “la única responsable del contenido” de aquella comunicación, en la que se quejaba por “el estilo de liderazgo” y “la alta rotación del equipo directivo, el bajo desempeño institucional en la asignación de recursos de regalías, la falta de direccionamiento estratégico del Ministerio y del sector”.

La W Radio en octubre 3 de 2023 titula así una de sus notas editoriales: "Ministra de Ciencias contrató al arrendador de su apartamento en el Ministerio". Se detalla que "La W conoció que la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, contrató en su Ministerio al hombre que le arrienda el apartamento donde vive". Y señala que "El Ministerio de Ciencias continúa en el foco del huracán, tras las denuncias expuestas en Sigue La W sobre malestar y abuso laboral al interior de la entidad, y más recientemente, de las constantes renuncias, entre ellas, las de dos viceministros. Sumado a esto, la ministra Yesenia Olaya, quien continúa sin responder sobre estos temas ni atender el llamado de Sigue La W para hablar al respecto, de nuevo se convirtió en noticia tras conocerse un polémico contrato en un cargo directivo del Ministerio".

Se deja en claro que "Se trata de Guillermo Muñoz Ávila, con estudios en Ingeniería Industrial y dirección de empresas, quien fue nombrado director de Gestión de Recursos. Es importante recordar que el hombre llega en reemplazo Elizabeth Orjuela, la mujer que perdió la vida tras un infarto por presunto exceso estrés laboral"

El 9 de agosto de 2023 el diario El TIEMPO en uno de sus titulares reafirma que "Renuncias en Minciencias se suman a voces que alertan sobre acoso laboral en la cartera", y en el desarrollo de la noticia se afirma:

"Las voces de denuncia sobre malos tratos, estrés, presión y horarios extendidos dentro del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se siguen acumulando. En una carta conocida hace una semana, funcionarios de la cartera reiteran la preocupante situación que se vive en el ministerio y denuncian nuevos presuntos casos de abuso laboral que habrían llevado a que dos personas fueran incapacitadas". Cita una de sus propias notas en la intención de confirmar las denuncias realizadas : "En su momento, este diario reveló una serie de denuncias que se realizaron desde el sindicato de trabajadores del ministerio.

El miedo y el temor parecen ser las notas predominantes de acuerdo a lo expresado en este diario capitalino: "Para quienes están dentro y fuera de la cartera prima la incertidumbre, por lo que quienes se han atrevido alertar sobre la preocupante situación que se vive en Minciencias prefieren hacerlo sin dar a conocer su nombre. Así lo señalan los funcionarios que le dirigieron la misiva la semana pasada al presidente Petro: "Por miedo a las represalias que se puedan tomar frente a esta denuncia, los firmantes solicitan permanecer en el anonimato, hasta tanto se abra la investigación correspondiente o haya evidencia de la toma de las medidas pertinentes para que esta situación cese".

El 18 de agosto de 2023 nuevamente la W Radio señala que se presenta una "Desbandada en MinCiencias por maltrato laboral". En su informe destacan que "Tras las denuncias reveladas por Sigue La W sobre un ambiente laboral hostil en la administración de Yesenia Olaya al frente del Ministerio de Ciencias, se conocen nuevas renuncias de funcionarios que decidieron dar un paso al costado y salir de la entidad, en lugar de seguir aguantando presiones y maltrato en sus trabajos".

Y mencionan con alarma que "Sigue La W conoció, de primera mano, que siete funcionarios de esta cartera han presentado su renuncia, entre ellos se destaca Carol Cabral, quien fuera la secretaria de la ministra Yesenia Olaya Requene, e Isabel Orjuela, quien falleció, al parecer, tras un cuadro de estrés".

El 7 de septiembre de 2023 la Revista Cambio registra un titular sobre presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Ciencias y Tecnología: "A pesar de las advertencias, la ministra de Ciencia siguió adelante con millonarios contratos". La Redacción Cambio deja en claro que "El equipo técnico del Ministerio de Ciencias advirtió a la jefa de esa cartera, Yesenia Olaya, de las posibles inconsistencias. Sin embargo, las contrataciones fueron aprobadas" .

En septiembre 11 de 2023 el Portal de La Silla Vacia destaca que "MINCIENCIAS FIRMÓ MILLONARIOS CONTRATOS PESE A DUDAS DE SU EQUIPO Técnico". Después de detallar algunos pormenores de la denuncia, se concluye que "Además, hay inconsistencias, como que no hay registros de las aprobaciones financieras y jurídicas. Y, según el diario, una sola persona aparece como revisora, y esa funcionaria había trabajado en una de las Cámaras de Comercio que lanza las convocatorias. El Ministerio no ha dado explicaciones sobre las denuncias".

Nuevamente el columnista Juan Pablo Vásquez en fecha 4 de octubre de 2023 reitera denuncias sobre presuntos actos irregulares en este ministerio, así se titulaba dicha nota periodística: "La ministra de Ciencia asigna 1,5 millones de dólares contra las advertencias de sus técnicos".

Precede la nota una observación sobre lo acontecido en uno de los más importantes ministerio del país : "Funcionarios de la cartera aseguran que existe 'falta de planeación y malos procedimientos'. Los hechos coinciden con la renuncia de dos viceministros".

Ante la renuncia del científico Clemente Forero Pinedo por considerar que “me siento éticamente impedido para aprobar beneficios y cohonestar un sistema que en muchos casos no incentiva la investigación ni una mayor innovación por parte de las empresas, sino que se limita a otorgarles rentas a un grupo reducido de grandes empresas”, se guardó un mutismo total.

En octubre 10 de 2023 la Revista Cambio reafirma sus inquietudes sobre los manejos administrativos y técnicos al interior del Ministerio de Ciencias: "Comunidad científica envió carta a Gustavo Petro por descontento con gestión del Ministerio de Ciencias". Advierte que "Astrónomos, astrofísicos, cosmólogos y científicos espaciales de Colombia enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, en la que manifiestan su descontento y preocupación ante la gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Como si no fuera poco lo señalado por distintos medios de comunicación, en fecha 9 de octubre de 2023 el diario El Universal titula que "Gremio científico envía críticas a Petro por falta de gestión del Minciencias".

Para este importante gremio gremio científico de Colombia y en una misiva pública al presidente de los colombianos "Al inicio de su mandato, usted nos alentó a construir Colombia como potencia mundial de la vida. Entendemos que la vida, el bienestar y el crecimiento de los países pasa por esa necesaria transición hacia la sociedad del conocimiento.

Sin embargo, en la actualidad, las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Minciencias, nos ha generado una profunda preocupación”, escribieron al principio de la carta". Señalan que "Hemos sido testigos de retrasos en la ejecución de convocatorias, recortes de presupuesto, renuncia de funcionarios claves, malestar institucional e inexperiencia en la gestión de la ciencia.

Lamentablemente, estas circunstancias no contribuyen al desarrollo de un país en el que la ciencia, la tecnología y la innovación sean motores para impulsar el tan anhelado cambio”, continuó la misiva".

El 20 de octubre de 2023 la prensa nacional destaca los riesgos de un rezago científico debido a la inexperiencia y falta de gestión de la titular de la cartera : “El país se va a seguir rezagando científicamente”: preocupa la disminución del presupuesto para ciencia en 2024.

Menciona autorizadas voces académicas y alerta sobre la pérdida de los avances científicos en el país : "Por ello, la decana del Rosario, cree que “el país se va a seguir rezagando” en esta materia y podría sufrir una gran fuga de cerebros. Martha Fontanilla, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, piensa que con la disminución del presupuesto quizás se abra una ventana para que científicos en Colombia busquen alianzas internacionales y trabajen con expertos de distintos países, desde Colombia. Sin embargo, recalca que el menor presupuesto oficial, sin duda, afecta el desarrollo de la investigación en el país"

Son demasiadas las notas periodísticas y los informes que señalan diversos hechos censurables en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Curiosamente, el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego ha guardado un silencio cómplice ante tantas voces que se han alzado para exigir una explicación sobre tantos desafíos y destinos en esta cartera ministerial.

Personalmente debo expresar que debido a la publicación de algunas notas periodísticas sobre las recurrentes denuncias formuladas contra la actuación de la ministra Yesenia Olaya se me censuró y vetó , de acuerdo a lo expresado por directivos de una institución educativa del municipio de Pasto, como maestro de ceremonia con motivo de una visita a la ciudad de Pasto.

Minutos antes del evento se me informa por parte de una directiva de la institución educativa que "POR ÓRDENES EXPRESAS DEL MINISTERIO NO PUEDO SER EL MAESTRO DE CEREMONIA DEL EVENTO". A los pocos minutos recibí una llamada del rector de esta institución educativa y me reitera que una de las asistentes de la ministra solicita expresamente se me releve como maestro de ceremonia y que bajo ninguna circunstancia se me permita estar en el evento.

Una actuación baja, ruin y perversa que deja entrever el espíritu revanchista y vengativo de una ministra y de unos asesores que desconociendo e ignorando las leyes y el espíritu de nuestra Constitución Política imponen vetos y censuras a quienes ejercemos la actividad periodística. Razón de tanta desazón al interior del Ministerio de Ciencia y Tecnología por parte de funcionarios y gremios de Científicos.

Lo mínimo que puedo solicitar por parte de los directivos de la Institución, de la ministra y de sus asesores es una disculpa publica. La censura es un delito grave en Colombia y más aún viniendo de figuras de poder que pueden intimidar y atemorizar. Por lo brevemente expuesto se puede colegir que en Colombia los pájaros le tiran a las escopetas, los corruptos hacen gala de su poder e imponen sus caprichos y dictámenes perversos.

Por su parte el analista Luis Antonio Orozco, Ph.D Profesor Universidad Externado de Colombia, hace público un documento en el diario La República e intitulado "MinCiencias en átomos volando" en el que justamente se despacha contra la ministra Yesenia Olaya por razones válidas y de reiteradas ocurrencias : "La metáfora ‘en átomos volando’ evoca en cualquier caso a la dispersión de las unidades que componen un todo. Ahora bien, MinCiencias en átomos volando hace referencia al hecho innegable de la rotación y salida de altos funcionarios y servidores de la entidad desde que asumió como ministra Yesenia Olaya, y a la incapacidad de coordinar y cumplir con la misionalidad de la entidad.

Son públicas las denuncias de acoso y sobrecarga laboral, abuso de autoridad, maltrato y estrés, desencadenando no solo la renuncia de al menos 21 funcionarios -entre ellos cuatro viceministros, el más reciente la semana pasada-, sino la inaceptable desaparición de Elizabeth Orjuela, directora de gestión de recursos de CTI, quien antes de su deceso, habría presentado su carta de renuncia a la ministra. De otra parte, MinCiencias se mete en terrenos que no le competen como en educación o emprendimiento, perdiendo liderazgo como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti).

Hay cuestionamientos públicos por el programa ‘Jóvenes en ciencia para la paz’ que, pese a las advertencias, la ministra contrató a las cámaras de comercio de Quibdó, Buenaventura y su natal Tumaco -a donde viaja con frecuencia- para actividades propias del Sena, Innpulsa y MinCIT.

MinCiencias destina recursos para la formación sin coordinación con MinEducación, como ejemplifica el proyecto Colombia Robótica. Ya es costumbre para los gestores de investigación que las convocatorias se aplacen o suspendan, como la 32 para proyectos asociados al derecho a la alimentación, la 937 de investigación fundamental y la convocatoria de grupos, investigadores y revistas.

También hay lentitud en la ejecución de las regalías, falta liderazgo con los Codecti y problemas en el Ocad. Entre tanto, la ministra mantiene servidores públicos sin contrato y posesiona en altas direcciones a sus allegados, como el arrendador y la persona fiadora de su apartamento en Bogotá".

En octubre de 2023 hicimos pública una nota periodística que titulamos UN NAUFRAGIO RODEADO DE TORMENTAS en la cual formulamos un llamado al gobierno nacional para que se tomen las medidas pertinentes ante las reiteradas denuncias sobre acoso laboral, maltratos y negligencia en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La Comisión Sexta del Senado en su Control Político al Ministerio de Ciencias expresa su profunda preocupación por la negligencia, falta de gestión y conocimiento de la titular de esta cartera que ha llevado a una significativa pérdida de recursos y disminución del presupuesto para Innovación, Ciencia y Tecnología para el año 2024:

"El senador del partido En Marcha, Guido Echeverri, expresó su preocupación por los constantes cambio que ha tenido esta cartera ministerial y el hecho de que desde el ministerio se tenga presente un presupuesto mayor producto de las regalías cuando en el presupuesto para el 2024 destinaron cerca de $400.000 millones, lo que representó una reducción del 25 % frente al 2023. Los recursos de regalías no los maneja el Ministerio de Ciencias. Se necesitaría del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, pero quienes fundamentalmente intervienen en esa chequera son los gobernadores, muchos de ellos saben poco de eso y centran el plan de Gobierno en vías, educación y otros. Los Consejos de Innovación no funcionan, ni siquiera los convocan”, expresó Echeverri, y advirtió que se “invertirá solo el 0,08 % del Presupuesto General de la Nación, cifra aún más alta que en el 2013 cuando existía Colciencias. Esto es sumamente preocupante, aún tratándose de una retórica muy mencionada por el presidente cuando estaba en campaña”.

Como respuesta la ministra Olaya balbucea que las fuentes que citan los diferentes medios periodísticos son ANÓNIMAS. Una afrenta a periodistas, periódicos y medios radiales que analizan la veracidad de las denuncias.

El senador Guido Echeverry Piedrahita, académico y conocedor de la temática, pone en duda las políticas sobre Ciencia y Tecnología por cuanto no es posible que con simples drones se pretenda generar nuevos conocimientos. Emplaza a la ministra para que de a conocer sus políticas en tal materia. Desencajada y desenmascarada en su intento de confundir a los senadores la ministra se escuda en su característica arrogancia y prepotencia que alcanza a un maestro de ceremonia en la ciudad de Pasto.

Son más de una docena de periódicos, columnistas y escritores los responsables de informar sobre tanto abuso en un ministerio que parece naufragar en medio de una tormenta. Los acusa la ministra de falta de rigor ético y periodístico y sentencia de una manera intimidatoria que que "hay que tener mucho cuidado con las fuentes anónimas..."

La prensa tiene el deber de informar a la opinión pública sobre actos y hechos de presunta corrupción. Cuando los señalamientos son reiterativos y desde diferentes fuentes y actores, les corresponde a las autoridades actuar en su ánimo de preservar el bien común.

Todo indica que pese a tantas denuncias periodísticas y de muchos gremios afectados, la impunidad se impone sobre la sensatez y el sentido común. Eso sí, presidente Petro, es un acto de TRAICIÓN al pueblo colombiano.