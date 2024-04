¿Por qué la policía tuvo que bajar a la brava a Omar Geles de uno de sus conciertos?

Eran las 5 de la mañana, cuando el cantante y compositor de canciones de Diomedes Díaz no quiso bajarse de la tarima. La fuerza pública tuvo que entrar en acción

Omar Geles, escritor de letras de éxitos de Diomedes Díaz, Silvestre Dangond o Patricia Teherán, es uno de los cantautores más prolíficos del vallenato. No sólo ha compuesto más de 1000 canciones, sino que además tiene una larga lista de éxitos propios, tanto por su etapa con Los Diablitos como con su actual banda La Gente de Omar Geles.

Un show suyo se compone de exitazos como “Una hoja en blanco”, “Los caminos de la vida” o “Busca un confidente”, entre muchísimas otras. Así que, por esa razón, los organizadores del evento pensaron que era una buena idea cerrar con una presentación suya.

La situación en la que la policía tuvo que cortar el show de Omar Geles ocurrió hace pocos días en Ibagué. Durante un evento que los organizadores llamaron Festival de las leyendas vs. la cantina 2024 y que se llevó a cabo en el centro de eventos Néctar Arenas de la ciudad.

En el evento no sólo estuvo Omar Geles, sino que también hubo presentaciones de Jorge Celedón y Nelson Velásquez, conocido por su agrupación Los Inquietos del Vallenato.

¿Por qué la policía bajó a Omar Geles de tarima?

Aparentemente todo comenzó por un error de programación de los organizadores, quienes subieron a Omar Geles a eso de las 4:20 a.m., a cuarenta minutos de que terminara el evento. El show del cantautor estaba preparado para durar más tiempo.

Al ver que el tiempo no le alcanzaba, el músico comenzó a pedirle a la policía que le concedieran más canciones. La policía hizo caso al músico, pero la gente no paraba de alentarlo y en un momento no pudieron dar más permisos y tuvieron que dejar que le cortaran el sonido.

Entonces Geles siguió cantando acapella, por lo que la policía tuvo que agarrarlo y bajarlo de la tarima. Todo terminó sin inconvenientes, el músico se bajó de tarima, pero siguió cantando en las calles. La gente lo siguió coreando sus canciones hasta las 6 de la mañana.