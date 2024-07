- Los chilenos de Parque Arauco siguen creciendo en Colombia: se quedan con Parque Alegra de Barranquilla

.Publicidad.

El grupo chileno Parque Arauco adquirió en su totalidad el Parque Alegra, centro comercial metropolitano del sur de Barranquilla, que además de ser el más grande de un sector de la ciudad que contaba con pocos centros comerciales, está ubicado estratégicamente sobre la calle 30, y recibe todos los vehículos que vienen desde el aeropuerto.

El centro comercial cuenta con 47.000 metros cuadrados de área bruta locataria y cuenta con 270 marcas nacionales e internacionales como H&M, iShop, Falabella, Cine Colombia y Ktronix. Así mismo, fue inaugurado en 2022 y tiene una ocupación de 83,7%.

El año pasado, el grupo Arauco había anunciado la adquisición de dos participaciones controladoras en centros comerciales en el país. La primera en el Parque Fabricato en Medellín, con una inversión total de USD 17 millones y de donde ya era el administrador; y una segunda en Titán Plaza en Bogotá, por USD 50 millones por el 51 % con opción de compra del restante 49 % durante los 24 meses siguientes al cierre del acuerdo.

Con estas adquisiciones, Parque Arauco completa siete centros comerciales en Colombia, que representan casi 255.000 metros cuadrados y cerca de 1.000 locales: Parque Alegra en Barranquilla, Parque Fabricato en Medellín, Parque Caracolí en Bucaramanga, Parque La Colina y Titán Plaza en Bogotá, Outlet Arauco Sopó en Cundinamarca y Parque Arboleda en Pereira.

A ellos, se suman los proyectos "multifamily" Ciudad del Río en Medellín; Calle 72 y Calle 94 en Bogotá, que son unidades residenciales bajo el concepto trabajar, vivir, comprar y entretenerse en un mismo lugar, sector donde el Grupo ha incursionado en los últimos años normalmente próximos a sus centros comerciales.

El conglomerado Parque Arauco es un holding de centros comerciales y de propiedad inmobiliaria establecido en 1979, donde el Grupo maneja diferentes modelos, pero generalmente conserva la mayoría accionaria del Centro para administrarlo, cobran aparte el arriendo más un porcentaje de las ventas y una contribución a un fondo para gastos comunes e impuestos de Bienes Raíces.

Parque Arauco pertenece a la familia chilena Said, cuyos ancestros Issa Said Sahuireh y su esposa Julia Kattan llegaron finales del siglo XIX a Perú, procedentes de Belén en Palestina, pero pronto se trasladaron a Arequipa, norte de Chile, donde sentaron las bases de un negocio textil, que fue uno de los pilares de la industria textil chilena desde los años 40 hasta fines de los 60. Hacia los años 80 el grupo Said empezó a sufrir la disgregación de la familia descendiente de los ocho hermanos Said Kattán.

José Said Saffie descendientes de cristianos de Palestina fue el formador del Grupo

En Arequipa nació Salvador Said Kattán, quien tuvo como hijo a José Said Saffie, nacido en abril de 1930, y quien de formación jesuita transformaría y diversificaría los negocios durante más de 40 años. A fallecimiento a los 90 años, en julio de 2020, dejó establecido uno de los grupos empresariales más importantes de Chile con presencia en sectores como banca, centros comerciales y consumo.

José Said Saffie era el presidente de la junta directiva de Parque Arauco hasta su muerte en julio de 2020

Su hijo, Salvador Said Somavía, ingeniero comercial, es el conductor del grupo desde 1993. El mayor y único hombre los cuatro hijos de la pareja Said Somavía, donde solo su hermana Isabel, abogada, ha tenido algún cargo: fue directora de Edelpa (Envases del Pacifico) durante varios años. Las otras hermanas son Constanza, sicóloga, y Loreto, periodista.

Salvador Said es director ejecutivo del Grupo Said, presidente del directorio de Scotiabank Chile y miembro de los directorios de Coca Cola Andina S.A, Parque Arauco S.A. y Energía Llaima S.A. Además, participa de diferentes organizaciones sin fines de lucro, como Endeavor Chile y el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Los estatutos de Inversiones Cabildo, matriz de los negocios de la familia Said Somavía, un protocolo familiar y un pacto de accionistas de 2017, establecen las normas de sucesión y el gobierno corporativo del grupo. Salvador Said es el vicepresidente ejecutivo del holding y él y sus tres hermanas integran un consejo directivo al que solo se pueden sumar sus hijos e hijas.

La familia tiene seis sociedades de inversiones que son las propietarias de Inversiones Cabildo SPA, la matriz de sus negocios donde los principales son el Parque Arauco, Embotelladora Andina, Scotiabank y Envases del Pacífico. Salvador es presidente de los directorios de Parque Arauco y Scotiabank e integra todos los de las otras empresas de la familia. También está presente en organizaciones empresariales como Endeavor y Generación Empresarial y el Centro de Estudios Públicos.

El gobierno corporativo de Cabildo es exclusivamente familiar y seguirá siendo así, según sus estatutos. No admite terceros ajenos a la familia. Los hijos de los hermanos Said Somavía pueden ser consejeros suplentes.