Cómo conseguir un bafle de Amazon de muy buena calidad, barato y con envío gratis a Colombia

Para los conocedores de los bafles y sus marcas los JBL son considerados los mejores del mercado, pero actualmente la edición GO 3 tiene un precio de $150.000 pesos. Lo que muchos no están dispuestos a pagar, incluso existen versiones mucho más caras. No obstante, se puede encontrar una réplica exacta y de muy buena calidad pagando sólo la mitad. Conozca este bafle de Amazon.

Justo a $75.000 pesos puede encontrar el Tronsmart, un altavoz bluetooth portátil, impermeable, inalámbrico de viaje con salida de 10W que tiene envío gratis a Colombia. El creador de contenido ‘El man de los descuentos’ compró tanto el JBL GO 3 como el Tronsmart y al hacer la comparación notó que son casi idénticos en cuanto a funcionamiento se trata.

Lo primero es que en cuanto al diseño son muy similares pero el económico es un poco más grande, además los botones y entradas son todos muy similares. Respecto al sonido el creador de contenido afirmó que JBL tiene la mejor calidad del mercado pero Tronsmart no se queda atrás, pues en el primero se escuchan muy bien los bajos pero el segundo los medios y los bajos suenan más alto. Para obtener ese precio debe usar el siguiente cupón 20OE12TH.

