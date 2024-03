Omar Geles, el verdadero cerebro detrás de las mejores canciones de Diomedes Díaz y otros 900 éxitos

Clásicos como “Los caminos de la vida”, “Tarde lo conocí” o “Me gusta, me gusta”, son de su autoría. Su grupo Los Diablitos revolucionó el vallenato colombiano

Omar Geles, el famoso compositor que también es recordado por Los Diablitos del Vallenato, aprendió a tocar acordeón a los tres años y más o menos en esa misma época, sin ayuda de nadie, logró sacar su primera canción: “Lucero espiritual” de Diomedes Díaz. A los seis, fue declarado fuera de concurso en un festival del género. ¡Tan chiquito y ya era una celebridad!

El apodo de ‘Diablito’ también se lo ganó en su niñez, un día en que su mamá lo llevó a un programa de radio con un pantalón blanco, con zapatos rojos y un suéter de ambos colores y el locutor –quien luego se convertirá en mánager de artistas– Mario Puerta, le puso el apodo que lo hizo llorar.

Al llegar a su barrio los vecinos, que habían escuchado la entrevista, le gritaban a lo lejos: “Diablito, Diablito…”. Y él los encendía a pedradas. Es que los niños pueden llegar a ser realmente encantadores.

Así fue como Omar Geles se convirtió en el primero de Los Diablitos, la agrupación a la que años más tarde se sumarán Miguel Morales, Jesús Manuel Estrada o Alex Manga y quienes a lo largo de su historia nos dejarán clásicos del vallenato como “No voy a llorar”, “Busca un confidente” y, una de las más famosas, “Los caminos de la vida”.

Esta canción ha tenido alrededor de 300 versiones diferentes a lo largo y ancho del planeta. La más famosa puede haber sido la del músico de rock y baladas argentino Vicentico, por ser la única que sonó en todo el continente americano.

Los Diablitos comenzó en 1983, pero cuando le preguntan a Omar Geles él dice que su trayectoria profesional comenzó en 1985, momento en que empezó a grabar sus primeras canciones.

Un momento que marcará un antes y un después en la vida de un artista, a quien a los tres años le bastó la radio para interpretar una canción de Diomedes Díaz y muy pronto tendrá al propio Cacique de la Junta interpretando composiciones suyas como “La falla fue tuya”, “No puedo vivir sin ti” o “Qué vaina tan difícil”.

Omar Geles ha compuesto más de 900 canciones de artistas famosos y dice tener unas 500 guardadas que ya estarían listas para vender.

El Diablito que se volvió uno de los mayores compositores de la historia del vallenato

Este Diablito presume tener unas 500 canciones guardadas listas para convertirse en éxitos y más de 900 composiciones que han sido grabadas por otros artistas, de las que se dice que el 90% han funcionado.

Además, entre las canciones que Omar Geles compuso para otros artistas están: “El amor más grande del planeta” de Felipe Peláez, “Me gusta, me gusta” de Silvestre Dangond, “Cuatro rosas” de Jorge Celedón, “Mi ex” de Martín Elías u “Hoja en blanco”, que grabó el mismo con la cantante Esmeralda y compuso con su colega, amigo y sobrino Wilfran Castillo.

También fue el gran artífice de dos de los mayores éxitos de la desaparecida Patricia Teherán, “Me dejaste sin nada” y “Tarde lo conocí”, una canción que compuso inspirado en una gerente de un banco que conoció en una presentación y que luego le dio a la fallecida estrella para sacársela de encima, porque lo tenía seco preguntándole que cuando le iba a ofrecer una composición suya.

En la actualidad Omar Geles cobra entre 60 y 70 millones por una entregar sus composiciones para ser grabadas, lo que en las últimas semanas levantó polémica. Por un lado, están sus detractores, quienes no entienden que sus canciones cuesten tanto y, por el otro, el propio Wilfran Castillo, quien zanja esta polémica de forma fulminante: “Por eso es que no progresan”.

El debate se vuelve más complejo, a la hora de recordar que frases como “este amor tiene tendencias al infinito” o “te debo el olvido de mi triste pasado”, para miles de colombianos bien podrían valer 60 o 70 millones, pero de dólares.

¿Cómo se determina el precio de una canción? Avaluarla en la cantidad de fanáticos que conectan con ella podría ser una fórmula justa, pero también una que las haría impagables. Y lo más importante, ¿si un artista paga 70 millones a Omar Geles por una canción, podrá luego recuperarlos? Algunos cantantes vallenatos, entre ellos Silvestre Dangond, han reconocido que gran parte de sus composiciones fueron compuestas por el maestro.

¿De dónde viene su inspiración? De todo lado. De las penas económicas de su madre (“Los caminos de la vida”), de sus amores (“Me gustas tú”) y hasta de los cachos como ocurre en “Busca un confidente”, un clásico indiscutible del vallenato.

"Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan sólo porque tú me digas 'perdóname', dice el coro de esta canción, que seguramente todo colombiano ha escuchado, por lo menos, una vez en su vida.

La actualidad de Omar Geles luego de terminar con Los Diablitos del Vallenato

Aunque lo apodaron ‘Diablito’ y fundó su agrupación inspirado en este nombre, el ahora cantautor cristiano, prefirió despegarse de aquel inconfundible sello.

Hace muchos años le prometió a Dios que lo cambiaría y comenzó a utilizar el nombre La Gente de Omar Geles para algunos proyectos, pero empresarios y fanáticos lo seguían recordando por el nombre que lo hizo famoso, el de Los Diablitos (del vallenato).

Es que es más fácil vender un concierto de Los Diablitos, que uno de La Gente de Omar Geles. Así que la única solución que encontró el músico fue abandonar el grupo vallenato que lo hizo famoso y ofrecer su proyecto solista como única opción disponible para eventos.

Con La Gente de Omar Geles ha incursionado en otros géneros como el reggaetón –dice ser la primera persona que combinó el vallenato con este género urbano–, la champeta y hasta la música popular, porque Alzate lo invitó a hacer una nueva versión de “Los caminos de la vida”. También hizo una canción llamada “El secuestro” con John Alex Castaño.

En 2018, viajó junto a una agrupación regional llamada los K-Morales al Festival de Viña del Mar de Chile y quedaron de finalistas con su canción “El fulano”.

En diciembre del año pasado, fue reconocido como compositor del año en un certamen local. Aunque el vallenato haya perdido un poco de protagonismo a lo largo del país, donde ahora mandan otros géneros como el popular, el reggaetón o la champeta (en la costa), él sigue componiendo, explorando nuevos sonidos y grabando con artistas de las nuevas generaciones como Andreina.

Probablemente, porque entienda que para componer buenas canciones hay que estar conectado con los ritmos y artistas de moda. O por lo menos, por los que puedan saltar al estrellato en cualquier momento. Mejor aún, si es cantando alguna de sus canciones.