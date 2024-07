El outlet secreto de New Balance donde consigue zapatos 100% originales con hasta el 50% de descuento

.Publicidad.

New Balance es un fabricante estadounidense de calzado con sede en Boston, Estados Unidos. La fundación data del 1906 con el nombre "New Balance Arch Support Company". Además, la marca tiene un posicionamiento de precio muy alto y para justificar sus precios tienen un desarrollo alto de tecnología que aplica a sus productos. Sin embargo, en algunos lugares se pueden conseguir más económicos, como en el caso de este outlet de New Balance.

La preocupación que muchos tienen es que al ser más económicos los tenis pueden ser copias exactas pero no los originales. Por eso este lugar es toda una joya gracias a que es una tienda oficial de la marca que se dedica a menaje precios especiales todo el año. El creador de contenido de outlets y descuentos ‘me_dicenpato’ fue hasta el lugar y enseñó a sus seguidores que pueden encontrar.

Así es el outlet de New Balance en Bogotá

Lo primero que destaca es que se ubica en la famosa zona de outlets de las américas en la cra. 60 #11-15 exactamente. Allí puede encontrar tenis deportivos con el 50% de descuento que van desde los $554.000, además, absolutamente toda la tienda tiene descuento. También hay guayos con 50% que quedan en $634.000.

En general, los precios con descuento rondan los $250.000 y los $650.000, hay opciones para niños, dama y caballero. Aunque puedan parecer precios altos, estos tenis normalmente rondan de 1 a 2 millones de pesos en costos normales. Pues tiene tecnología muy avanzada para la ventilación y comodidad del pie.

