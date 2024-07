Estos clásicos escucharía en el concierto Gigantes del Rock en el Movistar Arena

"Welcome to the jungle", "Smoke on the wáter" y "Aces high" son algunas de las más opcionadas; algunas de estas canciones sonarán en sus voces originales

El próximo 3 de agosto, Bogotá vivirá un concierto único con una superbanda conformada por grandes astros del rock mundial. Dave Evans, primer vocalista de AC/DC; Paul Di Anno, cantante original de Iron Maiden (el que formó parte de la banda antes de la primera llegada de Bruce Dickinson); Joe Lynn Turner, exintegrante de Deep Purple y Rainbow; Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N' Roses y Doug Sampson, exbaterista de Iron Maiden se tomarán el Movistar Arena por una noche.

De acuerdo a información revelada por el portal Paranoid y a otros shows que han brindado los artistas, se puede inferir que canciones como "Highway to hell" de AC/DC, "Aces high" de Iron Maiden o "Smoke in the water" de Deep Purple, serán algunos de los clásicos que no faltarán esa noche.

Además, "Welcome to the jungle" de Guns N Roses, "Man on the silver mountain" de Rainbow o "Wrathchild" de Iron Maiden, perteneciente a uno de los discos que grabó Paul Di Anno, el Killers de 1981, también podrían estar incluidas.

El acto de apertura le corresponderá a la agrupación Air Force, el proyecto personal del baterista Doug Sampson, con más de 30 años de trayectoria.

Las boletas están disponibles en TuBoleta, aunque ya hay varias localidades agotadas.

