Así llegó MTV a Latinoamérica, el canal que disparó a Juanes y Shakira con sus videos

A mediados de 1981, cuando el canal MTV arrancó su programación con “Video killed the rockstar” (El video mató a la estrella de la radio) de Buggles, también estaba emitiendo una declaración política. Algo así, como si hubieran lanzado una bomba metafórica, para defender su teoría de que los contenidos audiovisuales representaban el futuro de la música.

Pasó poco más de una década y el 1 de octubre de 1993, MTV aterrizó en Latinoamérica y arrancó su programación con “We’re sudamerican rockers” de Los Prisioneros, probablemente también a manera de declaración política, pero ahora para remarcar la importancia del rock latino, un nuevo sonido que para entonces ya tenía su propia identidad.

Ese sentimiento latino, que tantos músicos emergentes como estrellas de la música explotarán durante los próximos 30 años, fue la bandera perfecta para MTVLA.

Aunque la llegada de MTV no fue una casualidad. Entre los últimos años de los ochentas y los primeros de los noventas, la presentadora cubana Daisy Fuentes presentó un programa de videos latinos, que se emitió en la versión original del canal.

Los dueños de la compañía entendieron el enorme potencial que tenía la música latina, sobre todo dentro de quienes habían migrado a Estados Unidos o los adolescentes latinos que vivían en ese país. Era el turno de que Mahoma fuera a la montaña, de que la cadena gringa llegara a Latinoamérica.

Desde sus inicios, la versión latina del canal no sólo se caracterizó por su enfoque audiovisual de la música, que tan bien les había funcionado en Estados Unidos; sino por el carácter de los presentadores, que MTV bautizó como los VJ –algo así, como los DJ que colocaban videos– del canal.

Los primeros fueron Alfredo Lewin de Chile, Gonzalo Morales de México, Ruth Infarinato de Argentina y como alguna vez dijo el propio Beto Cuevas, cantante de La Ley, eran una especie de rockstars (estrellas). La coyuntura temporal también era idónea y los años noventa fueron época de mayor exposición para el rock latino, porque casi todas las canciones de este estilo que amamos marcaron esos años.

“De música ligera” de Soda Stéreo, “La ingrata” de Café Tacvba, “Florecita rockera” de Aterciopelados, "El duelo" de La Ley, “Gimme the power” de Molotov, “El amor después del amor” de Fito Páez, “Comprendes Mendes” de Control Machete, “Matador” de Los Fabulosos Cadillacs y muchísimas más, son éxitos que marcaron esa década.

Además, los noventas también fueron los años de la llegada del pop al canal, sobre todo al final de la década cuando promesas musicales como Shakira, Ricky Martin o Enrique Iglesias demostraron que podían convertirse en las primeras estrellas pop de impacto global y estar al mismo nivel de Madonna, los Backstreet Boys o Eminem. Todas estas agrupaciones influyeron de alguna manera en las propuestas venideras, tanto de rock, como de pop y hasta de reggaetón.

Por ejemplo, Ricky Martin fue la primera figura latina que demostró que los artistas de Colombia, México o Argentina también podían tener impacto global y Shakira, la primera mujer que consiguió la misma hazaña, sin la que hoy habría sido imposible la existencia de una Karol G.

Además, sin Café Tacvba y su defensa de la identidad latina, sobre todo frente a la presión cultural estadounidense, no habría existido un tal Bad Bunny. Es posible que el propio reggaetonero lo entienda, porque hace años cantó con ellos en una premiación de MTV y poco tiempo después presentó una balada llamada “Trellas”, con mucha influencia de esta mítica agrupación de rock mexicana.

El canal de música que formó nuestra identidad

En su ánimo de ser diferentes, de construir una identidad de marca a partir de esta cualidad y viviendo tiempos en que los contenidos televisivos eran mucho más homogéneos que ahora, MTV pudo conectar con los auténticos, diversos y rebeldes jóvenes de la época.

El canal tenía de todo: presentadores divertidos, noticias del mundo del pop (en una época en que internet aún estaba en pañales y no había muchos medios para informarse de estos temas), entrevistas con famosos de la época como Gustavo Cerati, Café Tacvba u Ozzy Osbourne y caricaturas que no se parecían a ninguna producción de años anteriores.

Al principio sólo emitían animaciones de la versión estadounidense del canal como Beavis & Butthead, Daria, Celebrity Deadmatch y otras que actualmente son consideradas clásicos. Pero en el nuevo milenio también le apostaron a producciones latinoamericanas como Alejo & Valentina o Sex Police, que en realidad había nacido como un dibujito en formato Flash, que originalmente se llamaba Condón Arjona.

MTV también invertía millones de pesos en publicidades. En una época en que se creía que la franja de comerciales era sólo para los auspiciantes, el canal utilizó sus propias promociones como herramientas que remarcaban que ellos eran un producto diferente y que el que canal era tan buena onda, que quienes lo consumieran, también serían así de parchados.

Algo de razón tenían, porque muchos adolescentes de época comenzaron a adoptar las pintas que veían en el canal o construir sus propias formas de vestir a partir de las apariencias de sus ídolos. En un documental publicado por los diez años de aniversario, los realizadores de contenidos publicitarios hablan de la cantidad de personal y de dinero que invertían para crear sus particulares comerciales.

Uno de los más famosos es que crearon entre MTV con la marca de automóviles Clio, mejor conocido como el Gerapa. Un comercial donde un joven hace labores de aseo, mientras canta esta canción, para que al final nos demos cuenta de que está repitiendo la única parte que conoce de la canción "Get up i feel like being like a sex machine" de James Brown, que suena a todo volumen en un carro que pasa cada día por su lugar de trabajo.

Además, como en esa época no existía Spotify y la única forma de acceder a un disco era comprándolo (o años más tarde, pirateándolo), saber de música era como ser una especie de erudito de lo cool. En otras palabras, artistas como Aterciopelados, Limp Bizkit, Linkin Park, The Offspring o Eminem, ayudaron bastante a que el Pablito Wilson de 15 años pudiera sobrevivir a la secundaria.

El concepto de lo cool (lo bacano) en el canal era tan difuso, que uno de sus shows más exitosos fue Jackass. Un reality show (años más tarde convertido en una saga de películas) hecho por un grupo de jóvenes gringos, quienes se hicieron increíblemente populares lastimándose de formas potencialmente divertidas para los televidentes.

Los premios entregados por MTV también han ayudado a construir este concepto de lo cool. Los de Estados Unidos son históricos y todavía hacen parte de los galardones más importantes de la industria de la música y los latinos, aunque duraron pocos años, ayudaron a que los regionales pudieran codearse con los más grandes del mundo.

Fue en una de estas premiaciones donde Juanes conoció a Metallica. Ahora son amigos y hasta el paisa hizo parte un disco de ellos.

No quiero olvidarme de mencionar 120 minutos. Una franja, de apenas dos horas, en la que MTV pasaba todos los videos que le llegaban a las distintas sedes del canal, pero que no eran lo suficientemente comerciales para la rotación diurna.

Se emitía entre las 2 y 4 de la mañana y sólo en ese horario podían verse los videos de temas que no eran tan populares dentro de la rotación de MTV como “Wherever i may roam” de Metallica, “Dammit” de Blink 182, “What i got” de Sublime, “Teardrop” de Massive Attack o “Soñar despierto” de La Pestilencia. Así como canciones no tan famosas de estrellas pop como Eminem, Robbie Williams o Pink.

Pero el programa más exitoso del canal y el que sigue vigente hasta la actualidad, que además ha tenido muchas versiones latinas, es el MTV Unplugged. Un concierto acústico y de decoración intimista, que muestra de otra manera a los artistas de diferentes partes del mundo (por ejemplo, en Asia han hecho decenas) y aquí tuvo emisiones con Los Fabulosos Cadillacs (la primera), Soda Stéreo, Aterciopelados, Shakira, Café Tacvba, Juanes, Molotov, entre muchos otros.

Muchos de estos conciertos se convirtieron en grabaciones auspiciadas por discográficas que vendieron miles de ediciones. El de Shakira fue su plataforma para consolidarse en Estados Unidos y para que Tommy Mottola, antiguo socio de Michael Jackson, quisiera replicar el éxito de Ricky Martin con ella.

El legado cultural de MTV Latinoamérica

Como muchos saben, la decadencia del canal llegó cuando priorizaron los realities antes que el contenido musical, pero también sería justo tener en cuenta que internet estaba creciendo a pasos agigantados y probablemente las directivas del canal hayan previsto que en pocos años nadie buscaría los videos musicales en un televisor.

A poco más de 20 años de que comenzara su tan referida decadencia, todos los involucrados en el canal pueden presumir el impacto que no sólo tuvieron en los millenials de la época, sino en centennials que llegaron a muchas bandas o caricaturas del canal, por medio de sus padres, tíos o simplemente de los infinitos reposteos que se hacen en internet.

Por ejemplo, uno de los grandes aciertos del último y exitoso Festival Estéreo Picnic radica en este detalle. Su cartel priorizó bandas de la época dorada de MTV y no sólo funcionó y les permitió tener una de las mayores asistencias en la historia del multitudinario concierto (poco más de 150.000 personas), sino que los centennials de siempre también estuvieron presentes.

En los shows de Blink 182, The Offspring, Limp Bizkit o 30 Seconds To Mars no solo estábamos los abuelos de 30 y tantos.

Otro detalle a tener en cuenta, es que el impacto cultural del canal no sólo alcanzó a los televidentes sino a los propios artistas. En el documental referido previamente, por los 10 años de la versión latina del canal, también hablan Juanes, Shakira y los Aterciopelados.

Juanes confiesa haber crecido maravillado por la estética del canal, Shakira reconoce la emoción que le dio cuando la consideraron para un Unplugged de MTV (que además fue el primero hecho por una mujer solista) y Andrea Echeverri parece reconocer su propio crecimiento en Ruth Infarinato, la presentadora más famosa que tuvo el canal.

Pensándolo bien, Andrea y Ruth se parecen bastante. Mujeres empoderadas, con gran conocimiento de la música y la capacidad de entender el impacto de los mensajes en las canciones. Seguramente sí le preguntamos a Ruth sobre Andrea, también hablará con mucha admiración sobre la mujer que se convirtió en la voz femenina más importante del rock del continente y en protagonista de una banda que en algún momento fue reconocida como una de las más importantes del planeta, por la Revista Time.

